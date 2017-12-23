Прибыль банков Украины в 2018г. будет сдерживаться слабым ростом ВВП, стоимостью фондирования и отчислениями в резервы - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует выход банков Украины в 2018 году на прибыльною деятельность, в то же время отмечает наличие ряда сдерживающих факторов.

"Очистка банковского сектора Украины значительно продвинулась: проблемные кредиты на сегодня в основном признаны и банки поддерживаются взносами капитала от акционеров. Сектор должен вернуться к прибыльности в 2018 году. Вместе с тем, на показателях будет сказываться необходимость в резервировании, стоимость фондирования и ограниченный рост", - сообщается в пресс-релизе Fitch.

Агентство соответственно сохранило "стабильный" прогноз по рейтингам банков Украины

"Мы не ожидаем существенного ухудшения финансовых показателей у большинства банков", - отмечено в пресс-релизе.

Как сообщалось, чистая прибыль платежеспособных банков в январе-сентябре 2017 года составила 1,41 млрд грн. По итогам первого полугодия текущего года банковская система демонстрировала убыточную деятельность - на 1 июля по уточненным данным чистый убыток составил 1,85 млрд грн.

Чистый убыток платежеспособных банков в 2016 году составил 159,388 млрд грн.