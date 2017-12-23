ФГВФЛ продал в 2017 активы на 5 млрд гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2017 году продал активы банков-банкротов на 5 млрд гривен.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин, передают Українські Новини.

"Мы в этом году наторговали 5 млрд гривен. Конечно, мы недовольны, надеемся, что продажи увеличиться в 3-4 раза", - сказал он.

Ворушилин назвал главной причиной таких результатов нежелание НБУ как крупного залогодержателя продавать некоторые активы.

"Нацбанк крупнейший залогодержатель, но ведёт себя часто как слон в посудной лавке", - отметил Ворушилин.

Как сообщали Українські Новини, ФГВФЛ в 2016 году реализовал активы банков-банкротов на 3 млрд гривен.

В 2017 году фонд рассчитывает увеличить продажи активов в 2 раза.