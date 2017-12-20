НБУ не ожидает значительных стрессов для банковской системы и допускает уход небольших банков

Национальный банк Украины не ожидает значительных стрессов для банковской системы и допускает уход небольших банков.

Об этом в понедельник сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"Новые показатели не принесут шоков для системы, они существенно отличаются от того, что есть сейчас. Мы считаем, что система сегодня совсем другая, она более стабильная, докапитализированная, мы не ожидаем существенных стрессов, хотя конечно небольшие банки могут покинуть рынок путем самоликвидации", - сообщила Рожкова.

По ее мнению, небольшие банки должны определиться в 2018 году со своими бизнес-моделями, так как в условиях введения банками современных технологий и повышенной конкуренции необходимо иметь дистанционные каналы обслуживания.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает, что переход банков на международные стандарты финансовой отчетности-9 (МСФО-9) с 2018 года повлияет на их собственный капитал.