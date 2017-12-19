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НБУ планирует ввести новый норматив ликвидности и ежегодное стресс-тестирование банков с 2018
12:05 18.12.2017 |
Национальный банк планирует ввести новый норматив ликвидности и ежегодное стресс-тестирование банков с 2018 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
С 2018 НБУ намерен гармонизировать требования к работе банков с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III) и европейскими директивами.
В 2018 году будет введен новый норматив ликвидности - коэффициент покрытия ликвидностью (liquidity coverage ratio, LCR).
"Он усилит устойчивость банков к резким оттоков средств. Также в следующем году НБУ предоставит банкам проект положения, который будет определять новую структуру регулятивного капитала и критерии приемлемости его составляющих. Все нововведения будут внедрены после детального количественного анализа и учета их влияния на банковский сектор", - сообщили в НБУ.
Также важным элементом обеспечения устойчивости банков должно стать ежегодное стресс-тестирования банков.
"Независимые аудиторы будут проводить анализ качества активов всех банков, а НБУ самостоятельно проводить регуляторное стресс-тестирование. Ему подлежат банки, чьи активы в совокупности составляют не менее 90% общих активов банковского сектора", - говорится в сообщении.
НБУ в дальнейшем намерен повышать стандарты раскрытия банками финансовой и пруденциальной отчетности.
С 2018 начнется публикация отчетов о структуре регулятивного капитала.
Как сообщали Українські Новини, НБУ ожидает выход банковской системы на прибыль в 2017 - 2018 гг.
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