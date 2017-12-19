НБУ планирует ввести новый норматив ликвидности и ежегодное стресс-тестирование банков с 2018

Национальный банк планирует ввести новый норматив ликвидности и ежегодное стресс-тестирование банков с 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

С 2018 НБУ намерен гармонизировать требования к работе банков с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III) и европейскими директивами.

В 2018 году будет введен новый норматив ликвидности - коэффициент покрытия ликвидностью (liquidity coverage ratio, LCR).

"Он усилит устойчивость банков к резким оттоков средств. Также в следующем году НБУ предоставит банкам проект положения, который будет определять новую структуру регулятивного капитала и критерии приемлемости его составляющих. Все нововведения будут внедрены после детального количественного анализа и учета их влияния на банковский сектор", - сообщили в НБУ.

Также важным элементом обеспечения устойчивости банков должно стать ежегодное стресс-тестирования банков.

"Независимые аудиторы будут проводить анализ качества активов всех банков, а НБУ самостоятельно проводить регуляторное стресс-тестирование. Ему подлежат банки, чьи активы в совокупности составляют не менее 90% общих активов банковского сектора", - говорится в сообщении.

НБУ в дальнейшем намерен повышать стандарты раскрытия банками финансовой и пруденциальной отчетности.

С 2018 начнется публикация отчетов о структуре регулятивного капитала.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ожидает выход банковской системы на прибыль в 2017 - 2018 гг.