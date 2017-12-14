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ФГВФЛ решил учитывать уровень рискованности банка при расчете размеров регулярных сборов
17:02 14.12.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил учитывать уровень рискованности банка при расчете размеров регулярных сборов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.
Фондом гарантирования вкладов физических лиц совершенствуется подход к расчету размеров регулярных сборов в фонд в виде дифференцированных пошлин на основные расчеты степени риска банков, на который взвешивается базовая годовая ставка в национальной и иностранной валютах.
Соответствующие изменения были внесены в Положение о порядке расчета, начисления и уплаты сборов в Фонд гарантирования вкладов физических лиц и зарегистрированы в Министерстве юстиции.
Цель создания новой системы дифференцированных ставок по степени риска - внедрение мировых стандартов для стимулирования банков к отказу от принятия чрезмерных рисков и обеспечения большей справедливости сбора взносов в фонд без чрезмерной дополнительной нагрузки на банки.
Указанный подход базируется на использовании количественных и качественных показателей при определении ставки взноса для участников и обеспечит справедливый расчет взносов в фонд с учетом распределения банков по степени риска.
В свою очередь это будет способствовать более детальной оценке банками имеющихся рисков в их деятельности и принятия ими соответствующих мер по целям их минимизации.
Как сообщали Українські Новини, активы ФГВФЛ в ноябре увеличились на 2,2%, или на 0,311 млрд гривен до 14,606 млрд гривен (на 1 декабря).
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