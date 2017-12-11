Финансовые новости
- |
- 11.12.17
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банки США строят систему защиты от масштабных кибератак
12:19 11.12.2017 |
Банки США объединились для запуска проекта Sheltered Harbor, призванного предотвратить крах финансовой системы в случае масштабной кибератаки на одну из кредитных организаций, сообщает The Wall Street Journal.
Проект предусматривает создание каждым банком резервной копии своих данных таким образом, чтобы другие участники могли получить к ним доступ, если работа банка будет нарушена. В настоящее время в проекте принимают участие крупнейшие банки и кредитные союзы США.
Данная инициатива направлена на минимизацию последствий при удалении или блокировке данных банка. Такие действия могут нанести серьезный ущерб организации, остановив ее работу на несколько часов, дней или на более длительный период времени. Если клиенты не смогут получить доступ к своим счетам и деньгам в одном банке, то клиенты других банков могут начать паниковать, предполагая, что они тоже могут попасть под удар. Это может побудить их в лучшем случае забрать вложенные средства в качестве меры предосторожности. В худшем - паника может привести ко краху всей банковской системы, пояснил изданию один из специалистов в сфере финансов.
У Федеральной резервной системы США (ФРС) и Федеральной корпорации страхования депозитов давно существуют механизмы восстановления доверия к банковской и финансовой системе. Например, к ним относится дисконтное окно ФРС, позволяющее банкам заимствовать деньги во время инцидентов. Однако данные механизмы были разработаны для противодействия сбоям в работе, вызванным платежеспособностью или ликвидностью кредитной организации. Они не рассчитаны на случаи, когда банкоматы банка могут однажды перестать работать из-за кибератаки.
Для участия в проекте банки будут делать ежегодные взносы в размере от $250 до $25 тыс., в зависимости от размера кредитного учреждения. Участники должны следовать конкретным рекомендациям по форматированию данных, созданию резервного хранилища и предоставлению данных для аудита. Таким образом использовать резервную информацию пострадавшего учреждения можно будет в течение 48 часов после киберинцидента.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На Чикагской бирже опционов стартовали торги биткоин-фьючерсами
|Судьба Михо: Что власть должна сделать с Саакашвили
|Подарок от депутатов. Почему посылки могут застрять на границе
|Выравнивание позиций. Сколько населенных пунктов ВСУ освободили в последние дни
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ноябре объем операций на межбанке увеличился на 8% до $9,5 млрд
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 100 млн гривен до 329,8 млрд гривен 11 декабря
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 11 декабря составил 27,1357 грн
|Доллар сдает позиции на старте "недели центробанков"
|Bloomberg: 40% всех биткоинов принадлежат тысяче китов
|Фондовые рынки АТР выросли 11 декабря, японский Nikkei 225 завершил торги на 26-летнем максимуме
Это интересно
|Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
|Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
|YouTube обучает машины искать экстремистские видео
|Параметры смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus были раскрыты до анонса
|Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире