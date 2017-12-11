Банки США строят систему защиты от масштабных кибератак

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банки США строят систему защиты от масштабных кибератак

 

Банки США объединились для запуска проекта Sheltered Harbor, призванного предотвратить крах финансовой системы в случае масштабной кибератаки на одну из кредитных организаций, сообщает The Wall Street Journal.

Проект предусматривает создание каждым банком резервной копии своих данных таким образом, чтобы другие участники могли получить к ним доступ, если работа банка будет нарушена. В настоящее время в проекте принимают участие крупнейшие банки и кредитные союзы США.

Данная инициатива направлена на минимизацию последствий при удалении или блокировке данных банка. Такие действия могут нанести серьезный ущерб организации, остановив ее работу на несколько часов, дней или на более длительный период времени. Если клиенты не смогут получить доступ к своим счетам и деньгам в одном банке, то клиенты других банков могут начать паниковать, предполагая, что они тоже могут попасть под удар. Это может побудить их в лучшем случае забрать вложенные средства в качестве меры предосторожности. В худшем - паника может привести ко краху всей банковской системы, пояснил изданию один из специалистов в сфере финансов.

У Федеральной резервной системы США (ФРС) и Федеральной корпорации страхования депозитов давно существуют механизмы восстановления доверия к банковской и финансовой системе. Например, к ним относится дисконтное окно ФРС, позволяющее банкам заимствовать деньги во время инцидентов. Однако данные механизмы были разработаны для противодействия сбоям в работе, вызванным платежеспособностью или ликвидностью кредитной организации. Они не рассчитаны на случаи, когда банкоматы банка могут однажды перестать работать из-за кибератаки.

Для участия в проекте банки будут делать ежегодные взносы в размере от $250 до $25 тыс., в зависимости от размера кредитного учреждения. Участники должны следовать конкретным рекомендациям по форматированию данных, созданию резервного хранилища и предоставлению данных для аудита. Таким образом использовать резервную информацию пострадавшего учреждения можно будет в течение 48 часов после киберинцидента.
По материалам: SecurityLab
 

ПО РУБРИКАМ

18:20 В но­яб­ре объ­ем опе­ра­ций на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на 8% до $9,5 млрд

17:23 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 100 млн гри­вен до 329,8 млрд гри­вен 11 де­каб­ря

17:11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 11 де­каб­ря со­ста­вил 27,1357 грн

15:59 Дол­лар сда­ет по­зи­ции на стар­те "не­де­ли центробанков"

13:54 Bloomberg: 40% всех бит­ко­и­нов при­над­ле­жат ты­ся­че ки­тов

13:48 Фон­до­вые рын­ки АТР вы­рос­ли 11 де­каб­ря, япон­ский Nikkei 225 за­вер­шил тор­ги на 26-лет­нем мак­си­му­ме

13:07 За 10 ме­ся­цев стра­хов­щи­ки уве­ли­чи­ли сбор пла­те­жей по ОСАГО на 8% до 3,1 млрд гри­вен

13:02 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 11 де­каб­ря

12:19 Бан­ки США стро­ят си­сте­му за­щи­ты от мас­штаб­ных ки­бе­р­атак

11:01 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 08.12.2017

10:53 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 11.12.17

10:48 НБУ про­дал 8 де­каб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 15 847 млн гри­вен

10:40 Вла­де­ю­щая УБРР ки­тай­ская бир­жа BOCE пла­ни­ру­ет его пе­ре­име­но­вать в Банк воз­рож­де­ния

10:18 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 8 де­каб­ря умень­шил­ся на $47 млн до $137 млн

09:42 На Чи­каг­ской бир­же оп­ци­о­нов стар­то­ва­ли тор­ги бит­ко­ин-фью­черса­ми

• дальше…

18:29 Гос­бюд­жет-2017 за 11 мес. пе­ре­вы­пол­нен по до­хо­дам на 2,1% и не­до­вы­пол­нен в но­яб­ре на 3,6% - Госказ­на­чей­ство

18:25 Госказ­на­чей­ство в те­че­ние про­шлой не­де­ли воз­ме­сти­ло НДС на 386,5 млн грн

17:59 В ян­ва­ре-но­яб­ре ди­ви­ден­ды от го­с­па­ке­тов ак­ций при­нес­ли гос­бюд­же­ту 917,4 млн гри­вен

17:55 В ян­ва­ре-но­яб­ре арен­да го­си­му­ще­ства при­нес­ла бюд­же­ту 944,67 млн гри­вен

17:30 В ян­ва­ре-но­яб­ре при­ва­ти­за­ция при­нес­ла гос­бюд­же­ту 3,36 млрд гри­вен

14:39 Грой­сман рас­ска­зал, за чей счет на­пол­нят Фонд энер­го­эф­фек­тив­но­сти

14:32 Це­на неф­ти Brent ста­биль­на у $63,4 за бар­рель

11:33 Укра­и­на со­кра­тит по­треб­ле­ние ан­тра­ци­та до 5 млн тонн в 2017г

10:33 Укра­и­на ис­поль­зо­ва­ла 1,3 млрд куб. м га­за из ПХГ с на­ча­ла ото­пи­тель­но­го се­зо­на

10:13 Укра­и­на под­ня­лась в ми­ро­вом рей­тин­ге про­даж ору­жия

• дальше…

15:04 МВФ: Ки­таю не­об­хо­ди­ма финан­со­вая ста­биль­ность

10:43 В Вен­грии на­ста­и­ва­ют, что они вы­иг­ра­ли в Ве­не­ци­ан­ской ко­мис­сии

09:52 WP: КНДР раз­ра­ба­ты­ва­ет био­ло­ги­че­ское ору­жие

08:14 В ми­ре еже­год­но да­ют $1 трил­ли­он взят­ки - ООН

07:39 Ма­ду­ро со­би­ра­ет­ся не до­пу­стить оп­по­зи­цию до пре­зи­дент­ских вы­бо­ров

08.12 Мол­да­вия и НАТО ста­ли бли­же еще на шаг

08.12 Бе­ла­русь начнет экс­порт неф­те­про­дук­тов через пор­ты РФ

08.12 Bellingcat и The Insider уста­но­ви­ли клю­че­во­го фигу­ран­та де­ла о кру­ше­нии MH17

08.12 Вен­грия бло­ки­ру­ет со­труд­ни­че­ство НАТО с Укра­и­ной

07.12 В Мол­да­вии за­пре­ти­ли транс­ля­цию рос­сий­ских но­во­стей

07.12 Боль­шой пе­ре­по­лох в Иеру­са­ли­ме. Что за­ду­мал Трамп на­зло Госде­пу

07.12 Не­ве­ро­ят­но, но факт: Рос­нефть про­сит суд вер­нуть ди­ви­ден­ды Баш­неф­ти на­зад

07.12 Visa при­оста­но­ви­ла об­слу­жи­ва­ние бан­ков Турк­ме­нии из-за дол­гов - СМИ

07.12 Бли­жай­шие три ме­ся­ца Пу­тин бу­дет де­лать вид, что у не­го есть план, ко­то­ро­го в ре­аль­но­сти нет

07.12 Пе­ре­го­во­ры о вы­хо­де Бри­та­нии из ЕС: Те­ре­за Мэй в коль­це вра­гов

• дальше…

14:29 Ки­ев­пас­странс при­сту­пил к уста­нов­ке ав­то­ма­тов для бес­кон­такт­ной опла­ты про­ез­да

10:13 Укра­и­на под­ня­лась в ми­ро­вом рей­тин­ге про­даж ору­жия

08:35 Ита­льян­ский ло­уко­стер на­чал ле­тать из Ми­ла­на в Ки­ев

07.12 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

05.12 Мо­биль­ные опе­ра­то­ры до­го­во­ри­лись о внед­ре­нии 3G и 4G в ки­ев­ском мет­ро

30.11 В Ки­е­ве бу­дут эва­ку­и­ро­вать при­пар­ко­ван­ные ав­то, ме­ша­ю­щие дви­же­нию об­ще­ствен­но­го транс­пор­та и пе­ше­хо­дов

30.11 Клич­ко хо­чет стро­ить мно­го­этаж­ные пар­кин­ги на ме­сте га­ра­жей

29.11 В Ки­е­ве за­пре­ти­ли пар­ко­вать­ся на 67 ули­цах

27.11 Uber сно­ва по­вы­сил та­ри­фы в Ки­е­ве

27.11 Еди­ный элек­трон­ный би­лет для об­ще­ствен­но­го транс­пор­та за­ра­бо­та­ет в Ки­е­вев ап­ре­ле сле­ду­ю­ще­го го­да

27.11 Сек­тор офис­ной не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва станет од­ним из клю­че­вых для ин­ве­сто­ров в 2018 го­ду

23.11 7 укра­ин­цев по­па­ли в Топ-100 но­ва­то­ров Ев­ро­пы - Financial Times

22.11 Ки­ев до­го­во­рил­ся с ки­тай­ской CRIG о стро­и­тель­стве ли­нии мет­ро на Тро­е­щи­ну

21.11 Укра­и­на под­ня­лась с 84-го на 43-е ме­сто сре­ди 190 стран ми­ра в рей­тин­ге про­сто­ты упла­ты на­ло­гов

15.11 От­чет ЕС о ре­фор­мах в Укра­ине: есть зна­чи­тель­ный про­гресс, но их на­до уско­рить

• дальше…

13:34 Пас­ха­вер: В Укра­ине по­ка нет оп­по­зи­ции, есть лишь контр­ре­во­лю­ци­он­ные про­во­ка­то­ры

10:43 В Вен­грии на­ста­и­ва­ют, что они вы­иг­ра­ли в Ве­не­ци­ан­ской ко­мис­сии

09:26 Судь­ба Ми­хо: Что власть долж­на сде­лать с Са­а­ка­шви­ли

08:24 Вы­рав­ни­ва­ние по­зи­ций. Сколь­ко на­се­лен­ных пунк­тов ВСУ осво­бо­ди­ли в по­след­ние дни

07:46 Пет­рен­ко: Рас­счи­ты­ваю, что 2018 год бу­дет го­дом очень хо­ро­ших но­во­стей для Укра­и­ны по по­во­ду про­дви­же­ния дел с РФ в ЕСПЧ

08.12 Элек­то­раль­ные вой­ны: За­чем Ти­мо­шен­ко за­го­во­ри­ла про без­виз

08.12 Ве­не­ци­ан­ская ко­мис­сия не под­дер­жа­ла об­ви­не­ния Вен­грии в суже­нии прав нац­мень­шинств в ста­тье о язы­ке обу­че­ния

08.12 Вен­ский фор­мат. До че­го до­го­во­ри­лись Клим­кин, Лав­ров и Тил­лер­сон

08.12 Bellingcat и The Insider уста­но­ви­ли клю­че­во­го фигу­ран­та де­ла о кру­ше­нии MH17

08.12 Ве­не­ци­ан­ская ко­мис­сия ре­ко­мен­ду­ет про­длить пе­ре­ход­ной пе­ри­од до пол­но­цен­но­го при­ме­не­ния ста­тьи о язы­ке обу­че­ния

08.12 Вен­грия бло­ки­ру­ет со­труд­ни­че­ство НАТО с Укра­и­ной

07.12 НАБУ раз­до­ра. Как по­ми­рят­ся За­пад и власть

07.12 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

07.12 Ра­да ото­зва­ла Со­боле­ва с по­ста гла­вы ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го ко­ми­те­та

07.12 Суд ре­шил до­про­сить По­ро­шен­ко, Тур­чи­но­ва, Ава­ко­ва, Па­ру­бия и Яце­ню­ка по де­лу Яну­ко­ви­ча

• дальше…

16:25 Toyota пред­ста­ви­ла кон­цеп­ту­аль­ный крос­со­вер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)

15:26 Volkswagen за­ду­мал за­ме­нить лич­ные ав­то­мо­би­ли элек­три­че­ски­ми ми­ни­вэна­ми

11:36 Но­вая угро­за для Эфи­ри­у­ма: на сме­ну Крип­то­ко­ти­кам идет Decentraland

10:54 LG раз­ра­ба­ты­ва­ет ска­нер ра­дуж­ной обо­лоч­ки гла­за для смарт­фо­нов

08:00 Бес­пи­лот­ник Renault под­клю­чит пас­са­жи­ров к вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти

08.12 BlackBerry и Qualcomm объ­еди­ни­лись в со­зда­нии ав­то­мо­би­лей но­во­го по­ко­ле­ния

08.12 За­прет на ICO в Ки­тае при­вел к рас­про­стра­не­нию мо­шен­ни­че­ских альт­ко­и­нов

08.12 Peugeot PHEV: не­обыч­ный ску­тер с ги­брид­ной си­ло­вой уста­нов­кой

07.12 Топ-ме­не­джер Volkswagen при­го­во­рен в США к 7 го­дам за ди­зель­гейт

06.12 BMW вы­пу­стит 800-силь­ный элек­тро­кар с за­па­сом хо­да 700 ки­ло­мет­ров

06.12 Эпи­де­мия крип­то­ко­ти­ков как стресс-тест Эфи­ри­у­ма

06.12 YouTube обу­ча­ет ма­ши­ны ис­кать экс­тре­мист­ские ви­део

06.12 Па­ра­мет­ры смарт­фо­нов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus бы­ли рас­кры­ты до анон­са

05.12 Lamborghini пред­ста­ви­ла са­мый быст­рый вне­до­рож­ник в ми­ре

04.12 Google уве­до­мит поль­зо­ва­те­лей о при­ло­же­ни­ях, со­би­ра­ю­щих дан­ные без их ве­до­ма

• дальше…

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно