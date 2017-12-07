НБУ перечислил последний транш 4,4 млрд гривен в госбюджет в 2017

Национальный банк (НБУ) 7 декабря перечислил последний в 2017 году транш прибыли в государственный бюджет в сумме 4,4 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы банка, передают Українські Новини.

7 декабря Национальный банк перечислил последний (8-й) транш прибыли в государственный бюджет объемом 4,4 млрд гривен.

Таким образом, регулятор перечислил в госбюджет всю запланированную сумму прибыли НБУ в сумме 44,4 млрд гривен.

Ранее, с начала года, было перечислено 7 траншей прибыли НБУ на общую сумму 40 млрд гривен (21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля, 7 августа, 6 октября и 7 ноября).

График перечисления прибыли в госбюджет был согласован с Министерством финансов и предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца текущего года.

По мнению НБУ, данные транши позволят сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде обязать Национальный банк перечислить в государственный бюджет 47,8 млрд гривен прибыли в 2018 году.