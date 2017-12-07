ФГВФЛ обеспокоен действиями госрегистраторов в части смены руководителей неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обеспокоен тем, что государственные регистраторы на основе аналогичных судебных решений совершают противоположные действия, касающиеся смены руководителей неплатежеспособных банков.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.

ФГВФЛ заявляет, что нередки случаи когда, получив решение суда об отмене процедур временной администрации/ликвидации неплатежеспособного банка, бывшие руководители таких учреждений восстанавливают в реестре юридических лиц записи о наличии у них полномочий на управление банком-банкротом.

При этом ни одно из решений суда в отношении неплатежеспособных банков не содержало прямого указания государственному регистратору совершать любые регистрационные действия.

В то же время в случае предъявления регистратору судебных решений в пользу НБУ и ФГВФЛ, в том числе высших судебных инстанций, в частности Верховного Суда, государственный регистратор отказывает в восстановлении полномочий предназначенного фондом уполномоченного лица.

Также фонд обращает внимание на использование регистраторами механизма, который делает невозможным совершение регистрационных действий по восстановлению данных об уполномоченном лице в реестре как руководителя неплатежеспособного банка.

Так, регистраторы в интересах бывших руководителей и акционеров неплатежеспособных банков открывают так называемые "регистрационные окна".

Отмечается, что в этот период отсутствует возможность совершать любые другие регистрационные действия в отношении конкретного юридического лица.

В частности, указанный механизм активно использовался для предотвращения обновления данных в реестре о руководителе-уполномоченном лице банка.

Подобные прецеденты не только препятствуют осуществлению фондом его основных задач и функций - реализации активов неплатежеспособных банков с целью проведения расчетов с кредиторами, и, как следствие, восстановлению доверия к банковской системе Украины, но и способствуют акционерам и бывшим руководителям неплатежеспособных банков в выводе из них остатков ликвидных активов.

Данная ситуация создает существенные риски невозврата таких активов даже при условии, что со временем сведения об уполномоченном лице как руководителе неплатежеспособного банка на основании судебного решения будут внесены в реестр.

Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил о появлении новой схемы выведения активов с помощью реестра прав собственности на недвижимость.