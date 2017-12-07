Финансовые новости
- |
- 07.12.17
- |
- 03:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банковский сектор Украины вернется к прибыльности в 2018, - Fitch
17:35 06.12.2017 |
Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что банковский сектор Украины вернется к прибыльности в 2018 году.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
Fitch считает, что банковский сектор Украины может вернуться к прибыльной деятельности в 2018 году, хотя все еще большие расходы на финансирование и на обесценение (активов) наряду со слабым ростом кредитов будут продолжать сдерживать любые улучшения.
Агентство отмечает, что рентабельность украинских банков ниже, чем в других странах СНГ, Центральной и Восточной Европы.
"Последний раз сектор получил прибыль в 2013 году, но рентабельность среднего капитала сократилась до -2,7% за 9 месяцев 2017 года с -132% в 2016 году, в основном из-за резкого падения расходов на обесценение. Результат сектора, за исключением неплатежеспособных банков, был уже положительным за 9 месяцев, поскольку банки вернулись к наращиванию портфелей после периода сокращения доли заемных средств. В 2018 году рентабельность должна улучшиться из-за снижения расходов на финансирование и повышения уровня ВВП", - говорится в докладе Fitch.
Тем не менее, рост кредитного портфеля в следующем году, вероятно, будет только в нескольких сегментах.
"Кредит по-прежнему стоит дорого, особенно для розничных заемщиков, а количество заемщиков хорошего качества также ограничено. Большой запас устаревших проблемных активов, все еще большие потребности в резервах и умеренные буферы капитала являются дополнительными ограничениями для роста и производительности кредитов", - отметили в Fitch.
Доля проблемных кредитов была высокой - 57% на конец 3-го квартала 2017 года с уровнем покрытия около 80%.
"Безоговорочно просроченных кредитов около 113 млрд гривен (4,3 млрд долларов), что равно нормативному капиталу сектора или 2,8 раза годовой прибыли до обесценения за 9 месяцев. Это означает, что банкам может потребоваться дальнейшая поддержка капитала, если материальные издержки потребуются", - отметили в агентстве.
При этом большая часть нового капитала, который вошел в сектор за последние 4 года, направляется в банки, принадлежащие государству, и иностранцам, и такая поддержка, вероятно, будет продолжена, если потребуется.
Fitch считает, что все еще большое количество небольших и слабо капитализированных банков делает возможной дальнейшую консолидацию.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк прогнозирует, что банковский сектор будет прибыльным в текущем и следующем годах.
За десять месяцев чистая прибыль после налогообложения банковской системы составила 2,154 млрд гривен.
Убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк 6 декапря приостановил снижение курса доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Прочь из НАТО: кто настраивает Анкару на выход из Альянса
|Почему ООН урезает гумпомощь Донбассу
|В Украине запущена система онлайн регистрации договоров аренды сельхозземли
|Многие инвесторы считают рынок биткоина одной из величайших возможностей для игры на понижение из когда-либо существовавших
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк 6 декапря приостановил снижение курса доллара на межбанке
|Биткоин установил второй рекорд за день, превысив отметку в $13 тыс
|PIN-on-Glass: новый стандарт ввода ПИН-кодов
|Фондовые индексы Украины в среду еще немного снизились
|Банковский сектор Украины вернется к прибыльности в 2018, - Fitch
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 6 декабря составил 27,1092 грн
Это интересно
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно
|Британский банк Barclays прекратил предлагать клиентам антивирус Касперского
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер