Банковский сектор Украины вернется к прибыльности в 2018, - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что банковский сектор Украины вернется к прибыльности в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Fitch считает, что банковский сектор Украины может вернуться к прибыльной деятельности в 2018 году, хотя все еще большие расходы на финансирование и на обесценение (активов) наряду со слабым ростом кредитов будут продолжать сдерживать любые улучшения.

Агентство отмечает, что рентабельность украинских банков ниже, чем в других странах СНГ, Центральной и Восточной Европы.

"Последний раз сектор получил прибыль в 2013 году, но рентабельность среднего капитала сократилась до -2,7% за 9 месяцев 2017 года с -132% в 2016 году, в основном из-за резкого падения расходов на обесценение. Результат сектора, за исключением неплатежеспособных банков, был уже положительным за 9 месяцев, поскольку банки вернулись к наращиванию портфелей после периода сокращения доли заемных средств. В 2018 году рентабельность должна улучшиться из-за снижения расходов на финансирование и повышения уровня ВВП", - говорится в докладе Fitch.

Тем не менее, рост кредитного портфеля в следующем году, вероятно, будет только в нескольких сегментах.

"Кредит по-прежнему стоит дорого, особенно для розничных заемщиков, а количество заемщиков хорошего качества также ограничено. Большой запас устаревших проблемных активов, все еще большие потребности в резервах и умеренные буферы капитала являются дополнительными ограничениями для роста и производительности кредитов", - отметили в Fitch.

Доля проблемных кредитов была высокой - 57% на конец 3-го квартала 2017 года с уровнем покрытия около 80%.

"Безоговорочно просроченных кредитов около 113 млрд гривен (4,3 млрд долларов), что равно нормативному капиталу сектора или 2,8 раза годовой прибыли до обесценения за 9 месяцев. Это означает, что банкам может потребоваться дальнейшая поддержка капитала, если материальные издержки потребуются", - отметили в агентстве.

При этом большая часть нового капитала, который вошел в сектор за последние 4 года, направляется в банки, принадлежащие государству, и иностранцам, и такая поддержка, вероятно, будет продолжена, если потребуется.

Fitch считает, что все еще большое количество небольших и слабо капитализированных банков делает возможной дальнейшую консолидацию.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк прогнозирует, что банковский сектор будет прибыльным в текущем и следующем годах.

За десять месяцев чистая прибыль после налогообложения банковской системы составила 2,154 млрд гривен.

Убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.