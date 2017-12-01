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В октябре прибыль банков составила 748 млн гривен
16:43 01.12.2017 |
В октябре прибыль коммерческих банков составила 748 млн гривен.
Об этом говорится данных Нацбанка, передают Українські Новини.
За десять месяцев чистая прибыль после налогообложения банковской системы составила 2,154 млрд гривен, в то в время как в октябре прибыль составила 748 млн гривен.
В январе-октябре доходы банков составили 146,2 млрд гривен, расходы - 144 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
Структура доходов и расходов банков Украины по состоянию на 1 ноября:
|Показатели
|Сумма (млн гривен)
|%
|1
|Доходы
|146 203
|100,0
|1,1
|Процентные доходы
|101 764
|69,6
|1,2
|Комиссионные доходы
|32 027
|21,9
|1,3
|Результат от торговых операций
|5 858
|4,0
|1,4
|Другие операционные доходы
|4 698
|3,2
|1,5
|Другие доходы
|975
|0,7
|1,6
|Возврат списанных активов
|880
|0,6
|2
|Расходы
|144 048
|100,0
|2,1
|Процентные расходы
|59 633
|41,4
|2,2
|Комиссионные расходы
|7 636
|5,3
|2,3
|Другие операционные расходы
|7 575
|5,3
|2,4
|Общие административные расходы
|36 061
|25,0
|2,5
|Другие расходы
|1 969
|1,4
|2,6
|Отчисления в резервы
|28 487
|19,8
|2,7
|Налог на прибыль
|2 687
|1,9
|3
|Чистая прибыль (убыток)
|2 154
|x
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