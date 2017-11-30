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НБУ отозвал банковскую лицензию у банка Финансовый партнер
19:46 30.11.2017 |
Национальный банк отозвал банковскую лицензию у банка "Финансовый партнер" (Киев).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк решением правления от 30 ноября №769-рш отозвал у банка "Финансовый Партнер" банковскую лицензию, генеральную лицензию на осуществление валютных операций, и исключил банк из Государственного реестра банков.
Банк прекратил банковскую деятельность без прекращения юридического лица в соответствии с требованиями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Как сообщали Українські Новини, 7 июня акционеры банка "Финансовый партнер" приняли решение прекратить банковскую деятельность.
Акционерами банка являются Артем Янковский - 40,0704% и Сергей Орлов - 29,98%.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 86-е место (171,7 млн гривен) среди 88 действующих банков.
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