НБУ допускает банкротство нескольких небольших банков

Национальный банк допускает банкротство нескольких небольших банков.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе Fitch Ratings Conference in Ukraine 2017, передают Українські Новини.

"Мы завершили очистку банковского сектора. Банкротства крупных банков мы не ожидаем. У нас есть только проблема с небольшими банками, они будут уходить с рынка. Но это не будет иметь большого влияния на финансовую стабильность страны и банковский сектор", - сказал он.

Ваврищук отметил, что сейчас украинские банки являются ликвидными и капитализированными.

При этом у НБУ есть вопросы к бизнес-моделям ряда банков.

"Мы хотим, чтобы банки были операционно прибыльными, чтобы они получали доход, поэтому заставляем их работать с бизнес-моделями", - добавил банкир.

Он также напомнил, что главными проблемами банковского сектора является большая государственная доля на уровне 56% и уровень проблемных кредитов 56%.

Он также рассказал, что НБУ работает над признанием банками кредитного риска.

"В этом году мы заставили банки признать реальное качество активов. Это был правильный шаг. Теперь мы готовимся к введению с 2018 года новой методологии - МСФО-9", - подчеркнул представитель НБУ.

По его словам, банковская система должна в этом году выйти на прибыльную деятельность и оставаться прибыльной в следующем году.

Как сообщали Українські Новини, количество коммерческих банков в январе-октябре уменьшилось с 96 до 88.