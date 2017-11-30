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НБУ допускает банкротство нескольких небольших банков
15:30 30.11.2017 |
Национальный банк допускает банкротство нескольких небольших банков.
Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе Fitch Ratings Conference in Ukraine 2017, передают Українські Новини.
"Мы завершили очистку банковского сектора. Банкротства крупных банков мы не ожидаем. У нас есть только проблема с небольшими банками, они будут уходить с рынка. Но это не будет иметь большого влияния на финансовую стабильность страны и банковский сектор", - сказал он.
Ваврищук отметил, что сейчас украинские банки являются ликвидными и капитализированными.
При этом у НБУ есть вопросы к бизнес-моделям ряда банков.
"Мы хотим, чтобы банки были операционно прибыльными, чтобы они получали доход, поэтому заставляем их работать с бизнес-моделями", - добавил банкир.
Он также напомнил, что главными проблемами банковского сектора является большая государственная доля на уровне 56% и уровень проблемных кредитов 56%.
Он также рассказал, что НБУ работает над признанием банками кредитного риска.
"В этом году мы заставили банки признать реальное качество активов. Это был правильный шаг. Теперь мы готовимся к введению с 2018 года новой методологии - МСФО-9", - подчеркнул представитель НБУ.
По его словам, банковская система должна в этом году выйти на прибыльную деятельность и оставаться прибыльной в следующем году.
Как сообщали Українські Новини, количество коммерческих банков в январе-октябре уменьшилось с 96 до 88.
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