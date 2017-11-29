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В октябре активы банков уменьшились на 0,3% до 1,28 трлн гривен
19:55 28.11.2017 |
В октябре активы коммерческих банков уменьшились на 0,3% до 1,277 трлн гривен по сравнению с сентябрем.
Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 октября активы работающих банков составляли 1,281 трлн гривен, а к 1 ноября они снизились до 1,277 трлн гривен (на 1 января - 1,256 трлн гривен).
При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,753 трлн гривен.
Объем предоставленных кредитов за октябрь увеличился на 15,1 млрд гривен, или на 1,5% до 1,007 трлн гривен.
Обязательства банков за этот период уменьшились на 5 млрд гривен, или на 0,5% до 1,107 трлн гривен, капитал банков увеличился на 1,3 млрд гривен, или на 0,8% до 170,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, количество коммерческих банков в январе-октябре уменьшилось с 96 до 88.
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