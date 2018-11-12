ФГВФЛ рассчитывает на получение в 2018 11-12 млрд гривен от продажи активов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) рассчитывает на получение в 2018 году 11-12 млрд гривен от продажи активов.

Об этом в ходе брифинга во вторник сообщил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин, передают Українські Новини.

"Мы надеемся, что в следующем году продажи вырастут. Мы бы хотели, что бы фонд получил от продажи активов в следующем году 11-12 млрд гривен. То есть это то, что получит именно фонд, не включая Национальный банк", - сказал он.

По его словам, такие ожидания исходят из расчета того, чтобы вернуть Минфину 10 млрд гривен долга в 2018 году.

Он считает, что за счет продажи активов на "ProZorro.Продажи" эта цель будет выполнена.

Как сообщали Українські Новини, ФГВФЛ выставляет на продажу права требования по 40 тыс. неработающим ипотечным кредитам физлиц.

В течение ближайших 10-12 месяцев фонд выставит на продажу, в том числе и на "голландский аукцион", права требования по 20 тыс. неработающих кредитов физлиц с балансовой задолженностью около 36 млрд гривен.

Это более половины общего ипотечного портфеля ликвидируемых банков.

Кроме того, еще около 20 тыс. ипотечных кредитов физлиц с задолженностью 32 млрд гривен, которые находятся в залоге у НБУ, будут выставлены на продажу после согласования с регулятором рынка.