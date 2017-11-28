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НБУ отменил введенные на период ухудшения экономической ситуации послабления для банков
10:10 28.11.2017 |
Национальный банк Украины отменил принятое в феврале 2015 года постановление, предусматривающее неприменение к банкам мер воздействия за нарушения экономических нормативов, связанное с кризисной ситуацией в экономике и девальвацией гривни.
"Правление Национального банка Украины признало утратившим силу постановление правления НБУ от 24 февраля 2015 года №129 "О некоторых вопросах деятельности банков". Это постановление было принято в связи с одновременным негативным влиянием на деятельность банковской системы существенных факторов, которые носили шоковый характер - резкое ухудшение экономической ситуации, значительная девальвация национальной валюты, события в Крыму и на Востоке", - сообщается на сайте НБУ.
Регулятор обосновал свое решение тем, что негативные последствия кризиса уже идентифицированы банками и учтены в разработанных и выполняемых планах по стабилизации показателей, при этом происходят положительные изменения в банковском секторе.
Также сообщается, что для банков, продолжающих стабилизацию показателей в рамках планов, разработанных в соответствии с постановлением 129, мораторий на применение мер воздействия за нарушение этих показателей и действие ограничений для таких банков продлеваются до 1 января 2019 года.
Национальный банк в феврале 2015 года постановлением 129 обязал банки провести оценку по всем активным банковским операциям и сформировать резервы в полном объеме.
Одновременно НБУ принял решение не применять к банкам меры воздействия за нарушения ряда экономических нормативов, связанные с девальвацией гривни или формированием резервов.
При этом регулятор установил ряд ограничений для банков, нарушающих нормативы, обязав такие финучреждения разработать и представить детальный план стабилизации своих показателей.
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