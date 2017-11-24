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В октябре поступления в ликвидируемые банки составили 888,8 млн гривен, - ФГВФЛ
16:32 24.11.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в октябре поступления на счета ликвидируемых банков составили 888,8 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ, передают Українські Новини.
В течение октября на счета банков, которые ликвидируются, поступило 888,8 млн гривен.
Из них наибольшая сумма - 567,6 млн гривен получено от продажи активов банков.
Еще 309,6 млн гривен поступило в счет погашения кредитов, 1,9 млн гривен получено от погашения ценных бумаг и 9,7 млн гривен - в качестве арендной платы.
По банкам статистика поступлений от реализации активов выглядит так: наибольшая сумма 175,2 млн гривен поступила на счет банка "Форум", в Фидобанк поступило 72,1 млн гривен, банк "Хрещатик" - 63 млн гривен.
Всего по итогам десяти месяцев текущего года общая сумма поступлений в указанные банки составила 7 733 млн гривен: 4 057,8 млн гривен поступило от продажи активов; 3 424,2 млн гривен - от погашения кредитов.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре поступления в ликвидируемые банки составили 945,9 млн гривен.
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