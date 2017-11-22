НБУ обязал небанковские финкомпании и агентов банков открывать счета в банке для гривневых переводов

Национальный банк ввел для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков обязанность открыть в банке отдельный счет и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятых для дальнейшего перевода.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ от 17.11.2017 №116 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42", передают Українські Новини.

Целью принятия постановления №116 является усиление контроля за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода.

Ее принятие позволит обеспечить прозрачность таких операций и избежать рисков использования принятой наличности в теневых схемах.

Положения этого документа согласованы с положениями Директивы (ЕС) 2015/2366 в части хранения средств, полученных от пользователей платежных услуг, на отдельных счетах в банках.

В то же время для обеспечения отражения в бухгалтерском учете операций, осуществляемых коммерческими агентами банков в Украине, по приему средств для последующего их перевода по назначению, как этого требуют нормы постановления № 116, Национальный банк внес соответствующие изменения в план счетов бухгалтерского учета банков и Инструкции о применении плана счетов бухгалтерского учета банков.

Об этом говорится в постановлении правления НБУ от 17.11.2017 № 117 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Реализации норм постановления №117 предоставит пользователям возможность получать достоверную информацию об отражении в бухгалтерском учете операций по приему средств небанковскими финансовыми учреждениями или коммерческими агентами банков для последующего их перевода по назначению.

Постановления №116 и №117 вступают в силу с 22 ноября 2017 года.

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