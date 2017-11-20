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Долг по налогам ликвидируемых банков составил 5 млрд гривен, - ГФС
16:17 20.11.2017 |
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) сообщает, что долг по налогам ликвидируемых банков составил более 5 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении офиса, передают Українські Новини.
С начала года долг по 46 банкам, которые находятся на стадии ликвидации, составил 5,069 млрд гривен - это 30% долга по всему Офису крупных плательщиков за 2017 год.
При этом по результатам кампании декларирования налога на прибыль за 9 месяцев текущего года, финансовыми учреждениями, которые обслуживаются в Офисе крупных плательщиков, задекларировано налога на прибыль 1 984,07 млн гривен.
В частности, банки, которые находятся в процессе ликвидации, являются прибыльными и их объем задекларированных обязательств составляет 1 563,85 млн гривен, или около 80% от общей задекларированной суммы налога на прибыль.
ГФС отмечает, что декларирование таких высоких обязательств ликвидируемыми банками не свидетельствует о том, что они будут оплачены, поскольку, в соответствии с законодательством, во время осуществления ликвидации в банке не возникает никаких дополнительных обязательств по уплате налогов и сборов, кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной процедуры.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре поступления на счета ликвидируемых банков составили 945,9 млн гривен.
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