Нацбанк установил дополнительные требования к аудиторам банков

Национальный банк Украины (НБУ) установил дополнительные требования к фирмам, осуществляющим аудит банковских учреждений, сообщается на веб-сайте регулятора.

Новые требования утверждены постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений к положению о порядке ведения Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков" №110 от 10 ноября 2017 года.

Документ вступает в силу 14 ноября, за исключением подпункта 10 пункта 2.1 раздела II Положения № 410, который вступает в силу с 1 ноября 2018 года. Нацбанк уточняет, что этим подпунктом определяется перечень сертификатов (свидетельств), подтверждающих квалификацию в сфере Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Изменения предполагают увеличение до двух лет минимального срока договорных отношений аудиторской фирмы с банком о предоставлении аудиторских услуг; увеличение минимальной численности аудиторов с банковским сертификатом (не менее трех человек вместо двух) и повышение уровня квалификации работников аудиторской фирмы. В частности не менее, чем у двух работников аудиторской фирмы должны быть сертификаты (свидетельства), подтверждающие их квалификацию в сфере МСФО, которые были выданы определенными сертифицирующими профессиональными организациями, являющимися членами Международной федерации бухгалтеров (IFAC)

Помимо этого, аудиторским фирмам будет необходимо соответствовать некоторым техническим условиям, в том числе иметь в наличии определенное компьютерное оборудование, программное обеспечение.

В качестве требования также установлено включение аудиторской фирмы в Реестр аудиторских фирм и аудиторов Аудиторской палаты Украины, содержащий перечень аудиторских фирм, которые соответствуют критериям проведения обязательного аудита. В числе критериев: наличие информации о заключении договора страхования профессиональной ответственности; прохождение проверки системы контроля качества аудиторских услуг; раскрытие на собственном веб-сайте публичной информации о деятельности аудиторской фирмы и тому подобное.

Кроме того, изменениями дополнен перечень оснований для отказа аудиторской фирме во включении в реестр, во внесении изменений в реестр, в продлении срока действия свидетельства, а также уточнен перечень оснований исключения аудиторской фирмы из Реестра.

Помимо этого, отменена норма, предусматривающая заверение документов печатью аудиторской фирмы.