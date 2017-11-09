НБУ прогнозирует прибыльность банковского сектора в 2017-2018

Национальный банк прогнозирует, что банковский сектор будет прибыльным в текущем и следующем годах.

Об этом говорится в обновленном обзоре банковского сектора, обнародованном 9 ноября, передают Українські Новини.

НБУ ожидает, что банковская система завершит этот год с прибылью, и будет оставаться прибыльной в следующем году, несмотря на то, что в 1-м квартале 2018 года может появиться убыток, связанный с переходом на формирование резервов в соответствии со стандартом МСФО 9.

Нацбанк констатирует, что увеличение спрэда между ставками по кредитам и депозитам позволило банкам повысить чистый процентный доход, прежде всего от операций с населением.

"Увеличение спроса на банковские услуги обусловило рост комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания. Эти два фактора вместе со значительным уменьшением отчислений в резервы привели к тому, что в 3-м квартале банки вернулись к прибыльной деятельности и наверстали убытки за 1-е полугодие. Чистая прибыль системы за квартал составила 3,3 млрд гривен, а по итогам 9 месяцев - 1,4 млрд гривен", - сказано в отчете.

При отсутствии негативных шоков НБУ прогнозирует, что банки ускорят кредитование бизнеса и будут активнее выдавать кредиты населению.

Результаты последнего опроса об условиях кредитования (октябрь 2017 года) свидетельствуют о неизменных планах банков быстрее кредитовать корпорации и домохозяйства.

"Благодаря уменьшению макроэкономических рисков и докапитализации банков ожидается рост балансов и сохранение прибыльной работы финучреждений в следующем году. В 1-м квартале 2018 банковский сектор может зафиксировать убытки, связанные с введением с начала следующего года новых правил формирования резервов по стандарту МСФО 9", - считает НБУ.

Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев чистая прибыль после налогообложения банковской системы составила 1,41 млрд гривен, в то в время как в сентябре убыток банков составил 2 млрд гривен.