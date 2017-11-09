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Платёжная система Walmart Pay стала сильным конкурентом для Apple Pay
14:08 09.11.2017 |
Мы привыкли, что последнее время свои платёжные системы запускают в основном гиганты рынка IT. Такие есть у Apple, Samsung, Google, Huawei и некоторых других компаний.
Но оказалось, что далеко не всегда нужно иметь отношение к данному рынку, чтобы иметь успех на рынке бесконтактных платежей. Запустив свою систему менее двух лет назад, компания Walmart, как сообщает источник, фиксирует десятки тысяч новых пользователей ежедневно.
Сервис Walmart Pay работает в 4774 магазинах этой сети и уже сейчас близок к тому, чтобы догнать Apple Pay по частоте использования, если говорить именно о покупках в магазинах Walmart.
Как видно на диаграмме, в июне около 5,5% клиентов этой сети пользовалось Apple Pay, а Walmart Pay использовало примерно 5,1% покупателей. При этом всего за несколько месяцев до этого разрыв был больше. Такими темпами в ближайшие месяцы Walmart Pay обойдёт систему Apple. Также стоит отметить, что количество пользователей этого сервиса среди покупателей магазинов выше, чем суммарное количество пользователей Samsung Pay и Android Pay.
Walmart Pay почти обошла Apple Pay среди клиентов магазинов Walmart
Напомним, Walmart - крупнейшая в мире сеть оптовых и розничных магазинов. Магазины компании присутствуют в США, Канаде, Мексике, Великобритании, Южной Америке и прочих странах.
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