НБУ перечислил в госбюджет предпоследний в 2017 транш прибыли в 5 млрд гривен

Национальный банк 7 ноября перечислил предпоследний в этом году транш прибыли в Государственный бюджет Украины объемом 5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд гривен, которая должна быть перечислена в Государственный бюджет Украины до конца этого года, осталось перечислить еще 4,4 млрд гривен.

С начала года было уже перечислено шесть траншей прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля 7 августа и 6 октября этого года соответственно) на общую сумму 35 млрд гривен.

График перечисления прибыли в Государственный бюджет, был согласован с Министерством финансов Украины, который предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца текущего года.

"Подобные транши призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ (8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года и 6% +/- 2 п.п. на конец 2018 )", - объясняют в НБУ.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде обязать Национальный банк перечислить в государственный бюджет 47,8 млрд гривен прибыли в 2018 году.