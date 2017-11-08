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Facebook запустил P2P-платежи в Великобритании
10:40 07.11.2017 |
Facebook впервые смог привлечь к сотрудничеству все крупнейшие банки и платежные сервисы за пределами США, где подобная услуга появилась в 2015 году.Для того, что бы отправить деньги с помощью новой бесплатной технологии, пользователи должны нажать на голубой значок «плюс» и выбрать способ платежа. Во время первого платежа отправители должны будут ввести реквизиты их дебетовой карты и затем указывать сумму трансфера.
Facebook также планирует предложить пользователям виртуального помощника "М" и встроить его в сервис. Он распознает переговоры абонентов на тему отправления денег и предложит им воспользоваться услугой.
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