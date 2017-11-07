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Банки поддерживают законопроект о публичности акционерных обществ, - НБУ
19:37 06.11.2017 |
Национальный банк (НБУ) констатирует, что банки поддерживают законопроект №5592-д о публичности акционерных обществ.
Об этом сообщили эксперты во время круглого стола 6 ноября, передают Українські Новини.
6 ноября во время круглого стола "Публичность акционерных обществ: новое содержание, новые перспективы" директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз заявил, что принятие законопроекта №5592-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг)" позволит банкам самостоятельно выбирать форму капитала, при этом оставляя за ними стандарты раскрытия информации и корпоративного управления, которые характерны для публичных акционерных обществ.
Кроме того, проект закона о публичности акционерных обществ даст банкам возможность привлечь частный капитал.
"Банки однозначно за 5592-д, ведь это гармонизирует банковское и акционерное законодательство. Мы устраняем определенные ошибки, которые были допущены в части банковского регулирования и закладываем основы реформирования корпоративного управления банков", - сообщил Бевз.
По его словам, законопроект №5592-д предусматривает, что теперь банкам не обязательно привлекать общественные формы капитала, но все еще будет оставаться публичный стандарт в вопросах, касающиеся корпоративного управления и раскрытия информации.
Директор департамента лицензирования НБУ также отметил, что реформирование корпоративного управления банков предусматривает усиление роли наблюдательного совета, увеличение квоты независимых директоров, а также ужесточение требований к ним.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, депутат Верховной Рады Михаил Довбенко (фракция "Блок Петра Порошенко") заявил, что часть банков может стать частными обществами с 2018 года.
"В случае принятия законопроекта №5592-д с января 2018 с банков снимут ограничения на существование исключительно в форме публичных акционерных обществ (ПАО)", - сообщил Довбенко.
По его словам, законопроект четко регулирует вопросы разрешения противоречий при применении общего акционерного законодательства и профильного.
Как сообщали Українські Новини, в июне текущего года Рада заявила о намерении принять законопроект №5592-д об упрощении ведения бизнеса и привлечении иностранных инвестиций эмитентами ценных бумаг.
Согласно данному проекту закона, с 1 января 2018 года должны быть изменены критерии публичности акционерных обществ, способы и объем раскрытия информации акционерными обществами, порядок эмиссии ценных бумаг.
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