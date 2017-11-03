США начали отключать банки КНР от своей финсистемы

Департамент Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявил об отключении китайского Bank of Dandong от финансовой системы США за сотрудничество с Северной Кореей.

"Сегодняшние действия улучшат защиту финансовой системы США от незаконных схем, используемых Северной Кореей, для уклонения от санкций и финансирования своих программ вооружений", - приводятся в заявлении FinCEN слова министра финансов Стивена Мнучина.

Головной офис банка расположен рядом с границей с КНДР.

FinCEN ввел запрет финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские счета от имени Bank of Dandong.

"Банки и компании по всему миру должны принять к сведению о необходимости соблюдения бдительности при попытках Северной Кореи провести незаконное финансирование и торговлю", - отметил Мнучин.

29 июня 2017 г. FinCEN признала Bank of Dandong основной проблемой отмывания денег и шлюзом Северной Кореи для доступа к американским и международным финансовым системам, несмотря на санкции США и ООН.

Как описано в уведомлении, Bank of Dandong выступает для Северной Кореи в качестве канала доступа к американским и международным финансовым системам, в том числе путем содействия сделкам на миллионы долларов для компаний, участвующих в оружии массового уничтожения Северной Кореи и баллистических ракет.

Bank of Dandong также облегчает финансовую деятельность для северокорейских организаций для распространения ОМУ, а также для фронтовых компаний, действующих от их имени.