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США начали отключать банки КНР от своей финсистемы
17:33 03.11.2017 |
Департамент Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявил об отключении китайского Bank of Dandong от финансовой системы США за сотрудничество с Северной Кореей.
"Сегодняшние действия улучшат защиту финансовой системы США от незаконных схем, используемых Северной Кореей, для уклонения от санкций и финансирования своих программ вооружений", - приводятся в заявлении FinCEN слова министра финансов Стивена Мнучина.
Головной офис банка расположен рядом с границей с КНДР.
FinCEN ввел запрет финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские счета от имени Bank of Dandong.
"Банки и компании по всему миру должны принять к сведению о необходимости соблюдения бдительности при попытках Северной Кореи провести незаконное финансирование и торговлю", - отметил Мнучин.
29 июня 2017 г. FinCEN признала Bank of Dandong основной проблемой отмывания денег и шлюзом Северной Кореи для доступа к американским и международным финансовым системам, несмотря на санкции США и ООН.
Как описано в уведомлении, Bank of Dandong выступает для Северной Кореи в качестве канала доступа к американским и международным финансовым системам, в том числе путем содействия сделкам на миллионы долларов для компаний, участвующих в оружии массового уничтожения Северной Кореи и баллистических ракет.
Bank of Dandong также облегчает финансовую деятельность для северокорейских организаций для распространения ОМУ, а также для фронтовых компаний, действующих от их имени.
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