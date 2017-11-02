В сентябре убыток банков составил 1,997 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

За девять месяцев чистая прибыль после налогообложения банковской системы составила 1,41 млрд гривен, в то в время как в сентябре убыток банков составил 2 млрд гривен.

По данным НБУ, возобновление прибыльной деятельности произошло благодаря обеспечению банками в 3-м квартале положительного финансового результата в размере 3,25 млрд гривен.

"Положительно повлияло на прибыльность сектора существенное уменьшение в третьем квартале отчислений банками в резервы - 6,18 млрд гривен, вдвое меньше аналогичного показателя за второй квартал текущего года", - комментирует НБУ.

Среди других положительных тенденций 3-го квартала 2017 - рост чистого процентного дохода по операциям с населением, а также чистых комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания.

В отчетном периоде процентные ставки по кредитам населению незначительно сократились, но меньшими темпами, чем происходило снижение ставок по депозитам.

Среди групп банков за девять месяцев этого года прибыльную деятельность продемонстрировали государственные банки - 2,15 млрд гривен (без учета Приватбанка) и банки с частным капиталом - 0,91 млрд гривен.

Банки с иностранным капиталом получили чистый убыток в 0,03 млрд гривен из-за убыточной деятельности банков с государственным российским капиталом, совокупный финансовый результат которых составил - 6,28 млрд гривен.

Из 88 платежеспособных состоянию на 1 октября 2017 банков 71 по итогам девяти месяцев были прибыльными с совокупной чистой прибылью в размере 12,41 млрд гривен, 17 банков - убыточными со совокупным чистым убытком в 10,98 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.

Структура доходов и расходов банков Украины по состоянию на 1 октября: