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НБУ за 9 мес.-2017г увеличил активы на 5,16%
13:26 01.11.2017 |
Валюта баланса Национального банка Украины (НБУ) по состоянию на 1 октября составляла 989,103 млрд грн, что на 5,16% больше, чем на 1 января 2017 года, соответствующие финпоказатели обнародовал центробанк в правительственной газете "Урядовый курьер".
В активах баланса основные изменения зафиксированы по статьям: "средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах", которые сократились в 2,19 раза - до 23266 млрд грн, а также "ценные бумаги нерезидентов", возросшие на 35,11% - до 371,984 млрд грн.
В пассивах наиболее существенно возросли средства государственных и других учреждений - в два раза - до 98,932 млрд грн, обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) - на 16,74%, до 198,178 млрд грн, а также резервы переоценки активов и обязательства - на 38%, до 128,692 млрд грн.
Больше всего сократились обязательства по перечислению прибыли в госбюджет - в три раза, до 14,379 млрд грн и депозитные сертификаты НБУ - на 45,96%, до 36,836 млрд грн.
Как сообщалось, совет НБУ во время очередного заседания 15 апреля 2017 года утвердил распределение 59,45 млрд грн прибыли Нацбанка за 2016 год, в том числе направление в государственный бюджет 44 млрд 378,83 млн грн и на формирование общих резервов собственного капитала - 15 млрд 71,74 млн грн.
НБУ уже перечислил в госбюджет шесть траншей, на общую сумму 35 млрд грн. К концу текущего года Нацбанку остается перечислить 9,4 млрд грн.
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