Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует возобновить "голландские аукционы" по продаже активов неплатежеспособных банков на "ProZorro.Продажи" в середине ноября.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба фонда, передают Українські Новини.

"Голландские аукционы", которые проходили вчера, будут проходить повторно примерно через 2 недели", - сообщил агентству Фонд гарантирования.

Данное решение должно быть утверждено исполнительной дирекцией фонда.

На повторные аукционы будут выставлены те же активы, которые предлагались к продаже вчера.

Фонд гарантирования ожидает, что "голландские аукционы" будут уже активно проводиться во второй половине ноября.

Как сообщали Українські Новини, 30 октября первые "голландские аукционы" по продаже активов неплатежеспособных банков на "ProZorro.Продажи" не состоялись из-за отсутствия покупателей.

К продаже предлагались активы ликвидируемого Эрдэ Банка.

В ходе торгов цена на активы опустилась на 80% по каждому из предлагаемых лотов.