Финансовые новости
- |
- 01.11.17
- |
- 06:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ФГВФЛ планирует возобновить "голландские аукционы" в середине ноября
11:31 31.10.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует возобновить "голландские аукционы" по продаже активов неплатежеспособных банков на "ProZorro.Продажи" в середине ноября.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба фонда, передают Українські Новини.
"Голландские аукционы", которые проходили вчера, будут проходить повторно примерно через 2 недели", - сообщил агентству Фонд гарантирования.
Данное решение должно быть утверждено исполнительной дирекцией фонда.
На повторные аукционы будут выставлены те же активы, которые предлагались к продаже вчера.
Фонд гарантирования ожидает, что "голландские аукционы" будут уже активно проводиться во второй половине ноября.
Как сообщали Українські Новини, 30 октября первые "голландские аукционы" по продаже активов неплатежеспособных банков на "ProZorro.Продажи" не состоялись из-за отсутствия покупателей.
К продаже предлагались активы ликвидируемого Эрдэ Банка.
В ходе торгов цена на активы опустилась на 80% по каждому из предлагаемых лотов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новые гривневые потоки не дают курсу доллара упасть на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Кто и что стоит за войной НАБУ с Аваковым
|76% банков ожидают оживления корпоративного кредитования, - НБУ
|Железо Шелкового пути. Как Китай отбирает у России Центральную Азию
|НАБУ и САП задержали сына Авакова по делу о закупках МВД рюкзаков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новые гривневые потоки не дают курсу доллара упасть на межбанке
|Сколько баррелей нефти нужно для добычи одного биткоина?
|Фондовые индексы Украины в последние торги октября еще немного подросли
|Минфин 31 октября разместил гривневые ОВГЗ на 1,1 млрд гривен
|Депозитные ставки для физлиц 31.10.17
|76% банков ожидают оживления корпоративного кредитования, - НБУ
Это интересно
|23-тонный электрогрузовик Daimler проедет 350 километров без зарядки
|Дебют фаблета Oppo F5: экран FHD+, процессор Helio P23 и 20-Мп селфи-камера
|Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров
|Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
|Uber выпустил кредитную карту
|Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
|Закон об увеличении штрафа за парковку на местах для инвалидов в 3,7 раза до 1,7 тыс. гривен вступил в силу