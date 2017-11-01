НБУ проверит коллективную профпригодность руководителей украинских банков

До конца апреля 2018 года НБУ должен провести «оценку коллективной пригодности» органов управления 10 крупнейших украинских банков. Такие требования содержаться в тексте обновленного меморандума между Украиной и МВФ.

В частности, Нацбанк должен будет проверить профпригодность наблюдательного совета и всего топ-менеджмента каждого из финучрждений. К июлю 2018 года аналогичная проверка должна быть завершена в следующих 10 банках. А к апрелю 2019 года НБУ обязан протестировать оставшиеся финучреждения. Выявленные в ходе проверки нарушения подопечные НБУ должны будут исправить в течение 90 дней.

Между тем, никаких деталей Нацбанк не сообщает. Как именно будет осуществляться тестирование и каким образом станут проверять банкиров - не известно.

Тем более, что 30 октября НБУ на своем сайте опубликовал концепцию нового Положения о регистрации и лицензирования банков, которое должно прийти на смену ныне действующему постановлению №306. В своей концепции, кроме прочего, Нацбанк ставит под сомнение нынешние квалификационные требования к руководству финучрждений.

Так, НБУ считает, что закон о банках устанавливает слишком формальные требования к квалификации топ-менеджеров. За исключением членов набсовета, руководители должны иметь полное высшее образование в области экономики, менеджмента или права, обладать опытом работы в банковской системе по соответствующей специальности не менее 3 лет и иметь безупречную деловую репутацию.

Нацбанковцы уверены: действующие нормы неоправданно сужают круг специалистов, которые могут занимать руководящие должности в банках.

«К примеру, член правления банка, отвечающий за IT-технологии или кибер-безопасность, вполне может иметь образование в области информатики, кибернетики. Более того, именно такое образование будет приемлемым с учетом его функционала», - поясняют в НБУ свою концепцию.

Очевидно, что такие ноу-хау потребуют вносить изменения в банковское законодательство. А это в свою очередь может занять не один месяц. Так что критерии, по которым НБУ станет оценивать коллективную пригодность банкиров, все еще не ясны.

Кроме того, в своей концепции Нацбанк предлагает дополнить банковское законодательство новым критерием оценки состоятельности органов управления банков. Вынудив последние соблюдать требование «разнообразия» при назначении членов органов управления.

Добиваясь этого самого «разнообразия», НБУ хочет, чтобы банковские решения принимались группой самых разных людей. Включая возраст, пол, географическое происхождение, образовательный и профессиональный опыт. Правда, не ясно, каким образом регулятор намерен имплементировать нормы в законодательство и как будет контролировать их выполнение.

Пока же, опираясь на европейский опыт, в Нацбанке говорят о теоретических выгодах от внедрения новаций. Так, по мнению чиновников, соблюдение требования разнообразия сможет сократить количество ситуаций «группового мышления», и будет способствовать высказыванию независимых мнений и конструктивной критики в процессе принятия решений.