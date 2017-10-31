Первые "голландские аукционы" по продаже активов неплатежеспособных банков на "ProZorro.Продажи" не состоялись.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов, передают Українські Новини.

На 30 октября были назначены первые "голландские аукционы", на продажу выставлялись активы ликвидируемого Эрдэ Банка.

Первый лот состоял из одного актива - права требования по кредитному договору №92-КЛ, заключенному с юридическим лицом.

Стартовая цена на этот лот составляла 35,736 млн гривен, в ходе торгов она опустилась до 7,505 млн гривен.

Второй лот - права требования по 12 кредитам физлиц и по 58 кредитов юрлиц, ценные бумаги на балансе и имущество самого банка.

Стартовая цена лота составляла 28,355 млн гривен, в ходе торгов цена опустилась до 5,955 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования вкладов физических лиц решением исполнительной дирекции №4387 от 28 сентября 2017 года утвердил регламент "голландских аукционов".

Аукцион предусматривает пошаговое снижение цены лота начинается в период с 9:30 до 10:00 и завершается в промежуток времени с 16:15 до 16:45 (общая продолжительность составляет 6 часов и 45 минут).

Этап подачи ценовых предложений - с 16:15 до 17:00 (общая продолжительность составляет 15 минут).

При этом он делится на два периода: период подачи закрытых ценовых предложений - с 16:15 до 16:55; период подачи ценового предложения участником, который остановил аукцион на понижение, - с 16:25 до 17:00.