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В сентябре активы банков выросли на 2,4% до 1,3 трлн гривен
11:52 26.10.2017 |
В сентябре активы коммерческих банков выросли на 2,4% до 1,28 трлн гривен по сравнению с августом.
Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 сентября активы работающих банков составляли 1,251 трлн гривен, а к 1 октября они увеличились до 1,28 трлн гривен (на 1 января - 1,256 трлн гривен).
При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,754 трлн гривен.
Объем предоставленных кредитов за сентябрь увеличился на 18 млрд гривен, или на 1,8% до 992 млрд гривен.
Обязательства банков за этот период увеличились на 29,7 млрд гривен, или на 2,4% до 1,28 трлн гривен, капитал банков увеличился на 1,1 млрд гривен, или на 0,7% до 168,7 млрд гривен.
Количество банков с начала года уменьшилось с 93 до 88, из них 38 банков с иностранным капиталом, 17 со 100%-ным инкапиталом.
Как сообщали Українські Новини, в августе активы коммерческих банков уменьшились на 1% до 1,251 трлн гривен по сравнению с июлем.
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