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У Минфина хотят забрать госбанки
09:56 25.10.2017 |
Финансовый комитет Рады предлагает создать специализированное национальное агентство для управления государственными банками.
Соответствующий законопроект №7180-1 подали члены парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков и Иван Фурсин, а также глава комитета Сергей Рыбалка.
Согласно законопроекту, Нацагентство развития и управления банковскими активами (НАРУБА) должно подчиняться Кабинету министров, но при этом быть также подотчетным Верховной Раде. Предлагается, чтобы новый орган отвечал за разработку стратегии управления госбанками и банками с госдолей, координировал управление их активами и пассивами, в том числе, обеспечивал консорциумное кредитование инфраструктурных проектов при участии государства.
Нацагенство будет утверждать отчеты советов банков, определять размер дивидендов, будет отвечать за риск-менеджмент и кадровую политику в отношении топ-менеджмента госбанков, определять его зарплаты и премии, формировать кадровый резерв. Сейчас в Украине работает пять госбанков и банков с государственным капиталом: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, банк «Расчетный центр».
В части предприватизационной подготовки на Нацагентство предлагается возложить разработку плана приватизации, подготовку банков к приватизации, поиск потенциальных покупателей, привлечение консультантов, экспертов и советников, сопровождение проводимых покупателями процедур due diligence, согласование цены продажи пакетов акций.
Предлагается, чтобы Совет Нацагентства формировали Кабмин, Верховная Рада и президент - по три представителя от каждого органа, а пять членов исполнительной дирекции назначало правительство. При Нацагентстве также должен быть создан Экспертный совет, который будет анализировать эффективность работы этого органа. Из членов Экспертного совета формируется кадровый резерв в набсоветы госбанков.
Законопроект прописывает процедуру формирования органов управления госбанков, их полномочия, квалификационные требования к членам наблюдательных советов, условия оплаты их труда и другие особенности функционирования госбанков. Сотрудники НАРУБА будут иметь доступ к банковской тайне этих банков.
Документ описывает особенности приватизации госбанков. Перед приватизацией НАРУБА должна очистить балансы банков от негативно классифицированных активов, привести размер уставного капитала к реальной стоимости активов, помочь потенциальным инвесторам с подготовкой документов в НБУ для получения предварительного разрешения НБУ на покупку и разрешения АМКУ на концентрацию.
Продажа пакетов акций банков, которые подлежат приватизации, осуществляется исключительно на аукционах в электронной форме. С целью привлечения стратегического инвестора на первые торги предлагается выносить пакет акций в размере 25%. Если торги не состоятся, то следующие должны пройти через два-четыре месяца по той же цене. Но в этот раз инвесторам уже предложат только 5% акций.
Покупатели свыше 10% акций будут гарантированно иметь своего представителя в набсовете банка.
Этот закон вступит в силу через 6 месяцев после его принятия и будет действовать 5 лет.
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