В сентябре поступления в ликвидируемые банки составили 945,9 млн гривен, - ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в сентябре поступления на счета ликвидируемых банков составили 945,9 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ, передают Українські Новини.

В течение сентября на счета банков, которые ликвидируются, поступило 945,9 млн гривен.

Из них наибольшая сумма - 601 млн гривен получена от продажи активов банков.

Еще 294,5 млн гривен поступило от погашения кредитов заемщиками, 40,2 млн гривен получено от погашения ценных бумаг и 10,2 млн гривен - в качестве арендной платы.

В разрезе банков статистика поступлений от реализации активов выглядит так: наибольшая сумма в 105 млн гривен - на счета банка "Хрещатик", в Дельта Банк поступило 75 млн гривен, в Брокбизнесбанк - 71,3 млн гривен.

Наибольшее поступление от погашения кредитов было на счета Фидобанка - 119,9 млн гривен, Платинум Банка - 37,7 млн гривен, Дельта Банка - 37,5 млн гривен.

В целом по итогам первых девяти месяцев текущего года общая сумма поступлений составила 6 844,2 млн гривен, из которых 3 490,2 млн гривен получено от продажи активов, а 3 114,6 млн гривен от погашения кредитов, 155,3 млн гривен - от погашения ценных бумаг, 84,1 млн гривен - от аренды.

Как сообщали Українські Новини, в августе поступления в ликвидируемые банки составили 935 млн гривен.