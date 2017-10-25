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В сентябре поступления в ликвидируемые банки составили 945,9 млн гривен, - ФГВФЛ
11:04 24.10.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в сентябре поступления на счета ликвидируемых банков составили 945,9 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ, передают Українські Новини.
В течение сентября на счета банков, которые ликвидируются, поступило 945,9 млн гривен.
Из них наибольшая сумма - 601 млн гривен получена от продажи активов банков.
Еще 294,5 млн гривен поступило от погашения кредитов заемщиками, 40,2 млн гривен получено от погашения ценных бумаг и 10,2 млн гривен - в качестве арендной платы.
В разрезе банков статистика поступлений от реализации активов выглядит так: наибольшая сумма в 105 млн гривен - на счета банка "Хрещатик", в Дельта Банк поступило 75 млн гривен, в Брокбизнесбанк - 71,3 млн гривен.
Наибольшее поступление от погашения кредитов было на счета Фидобанка - 119,9 млн гривен, Платинум Банка - 37,7 млн гривен, Дельта Банка - 37,5 млн гривен.
В целом по итогам первых девяти месяцев текущего года общая сумма поступлений составила 6 844,2 млн гривен, из которых 3 490,2 млн гривен получено от продажи активов, а 3 114,6 млн гривен от погашения кредитов, 155,3 млн гривен - от погашения ценных бумаг, 84,1 млн гривен - от аренды.
Как сообщали Українські Новини, в августе поступления в ликвидируемые банки составили 935 млн гривен.
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