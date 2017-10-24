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Банки будут публиковать отчетность с разбивкой корпоративного кредитного портфеля по сегментам, - НБУ
09:57 24.10.2017 |
Национальный банк отмечает, что банки будут публиковать в отчетности разбивку корпоративного кредитного портфеля по сегментам.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе Украинского банковского форума CIS bankers, который состоялся в Киеве 19-20 октября, передают Українські Новини.
"Мы уже близко подошли, чтобы в статистике банковского сектора была разбивка кредитного портфеля не просто на корпоративный и розничный сегменты, а будет 5 категорий корпоративного портфеля: большие предприятия, средние и т. д. Они будут разбиваться по размеру выручки и количеству работающих сотрудников. Думаю, октябрьские данные сможем показать. Будем надеяться, что это поможет банкам более адекватно мониторить сегменты рынка", - отметил он.
По словам Сологуба, в планах НБУ также публикация экономических нормативов в разрезе банков.
Как сообщали Українські Новини, с октября Национальный банк начал ежемесячную публикацию финансовой отчетности банков.
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