Банки обязали выплачивать вкладчикам неустойки, если вклад перечислен на карточный счет, но фактически не выдан

Люди имеют право на дополнительную компенсацию в случае, если вклад перечислен на карточный счет, но фактически не выдан. Соответствующее решение вынес Верховный суд, рассматривая дело №6-1881цс16.

«Речь о случаях, когда банк отправляет сумму депозита на карточный счет, и отказывается выдавать средства в кассе - направляет человека в банкомат. А как только он до него доходит, выясняется, что там операции лимитированы. И за сутки банкомат может выдать по одному счету не более 1-2 тыс. грн. Так что вклад в 100 тыс. грн. нужно будет получать несколько месяцев, и все это время банк продолжит пользоваться деньгами людей, но не насчитывать им процентов. Так вот ВСУ постановил, что за все эти несколько месяцев вкладчику должны насчитать и выплатить процентную ставку на уровне текущего индекса инфляции плюс 3% в день неустойки. Насчитать на невыплаченную часть средств», - объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Если банк продолжает вести свою деятельность, то выплачивать неустойку должен он, а если в него заходит временная администрация, то пересчет суммы депозита производит Фонд гарантирования вкладов физлиц.

«Адекватные банки могут и сами насчитать пресловутые 3% в день с инфляцией, но большинство, к сожалению, упираются. И в этом случае, у людей только одна дорога - в суд. Не нужно бояться туда идти, поскольку в этой части закон на стороне человека - следует ссылаться на Гражданский кодекс, да и свежее постановление ВСУ стоит процитировать. Можно не сомневаться в решении в свою пользу. Советую не спускать банкам манипуляции с депозитными выплатами, и получать причитающееся по закону. При крупных вкладах и больших сроках просрочки, можно получать солидные суммы компенсаций», - заметил Кравец.

Крошечные лимиты на выдачу средств в банкоматах - распространенная практика среди украинских банков полтора-два года назад. Финансовые структуры закрывали пачками, и перед введением временных администраций они часто грешили «наличными» ограничениями в банкоматах и кассах. В последнее время такие случаи встречаются нечасто, хотя все же бывают.

Тем не менее, юристы все равно не совеют людям открывать депозиты в тех банках, чьи договоры предусматривают в конце срока перечисление вклада на карточный счет. По закону, с этого момента выплата считается состоявшейся, и приходится в судах доказывать, что деньги было просто нереально получить - или из-за неработающих банкоматов, или из-за лимитов на наличные операции.

«Можно пробовать говорить с менеджерами банка - настаивать на внесении изменений в типовой депозитный договор. О том, что средства в конце срока вклада должны выплачиваться исключительно через кассу. Некоторые банки идут людям на встречу: не массово, конечно, но такие случаи встречаются. Но большинство банков, к сожалению, продолжают стоять на своем, и не меняют договоры», - отметил в беседе с UBR.ua управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.