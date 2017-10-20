Перспективы платежного рынка глазами Visa

В ходе Форума Money20/20 Europe журнал «ПЛАС» в беседе с Биллом Гайдой (Bill Gajda), старшим вице-президентом Visa, директором по инновационному и стратегическому партнерству, обсудил цели и задачи участия платежной системы в форуме сквозь призму ключевых тенденций индустрии.

ПЛАС: В начале нашей беседы несколько слов о ключевых моментах участия Visa в нынешнем мероприятии.

Б. Гайда: В этом году в рамках Money20/20 нас интересует несколько перспективных тем. Мы уже уделили внимание программам Visa Developer и Visa Everywhere Initiative, в рамках которых мы привлекаем финтех-стартапы со всего мира для работы с нашими API на собственной платформе Visa для сторонних разработчиков. Данная инициатива призвана помочь им оперативно создавать прототипы новых решений, а самой компании Visa - найти новые перспективные стартапы.

Вчера у нас состоялся итоговый отбор, а сегодня мы объявляем победителей программы. Кроме того, я буду участвовать в открытой дискуссии, где мы собираемся обсуждать виртуальную реальность. Затем Джим Маккарти (Jim McCarthy), директор Visa по инновациям и партнерским отношениям из Сан-Франциско, выступит с основным докладом, касающимся переломных моментов в сфере платежей, в том числе необходимости таким компаниям, как Visa, и участникам существующей экосистемы в целом выходить за рамки сотрудничества только с банками и сетевыми сервис-провайдерами и налаживать взаимоотношения с новыми партнерами, появляющимися в Европе и по всему миру.

ПЛАС: Что вы думаете о роли Visa на меняющемся рынке как проводника новых технологий и бизнес-идей компании? Каковы ваши основные стратегические задачи в этом направлении на ближайшие годы?

Б. Гайда: Я думаю, в конечном итоге Visa останется прежде всего глобальной сетью, выступающей центральным звеном платежей.

Мы останемся B2B-компанией и не превратимся в B2C-структуру. Я считаю, это останется нашей ключевой стратегией. Но мы все чаще смотрим в сторону новых игроков, появляющихся в платежной сфере. Мы внимательно следим за новыми технологиями, касаются ли они Интернета вещей, блокчейна или дополненной реальности, машинного обучения или искусственного интеллекта. И мы намереваемся использовать в своих интересах весь спектр новых технологий, чтобы наши клиенты могли предложить конечным потребителям новый опыт, повысить уровень безопасности, устранить любые проблемы и узкие места и предложить новые способы осуществления платежей, например, при помощи наручных часов или браслета в точке продажи и даже не выходя из автомобиля, или в виртуальной среде.

Если же говорить о наиболее обсуждаемых в ходе Money20/20 инновациях, то, с одной стороны, это собственные API Visa, к которым мы предоставляем свободный доступ всем заинтересованным участникам рынка, а с другой - токены, при помощи которых мы обеспечиваем защиту виртуальных счетов. Это два конструктивных элемента, на которых сегодня базируются все остальные инновации.

ПЛАС: Что вы думаете об Интернете вещей и его влиянии на платежную индустрию?

Б. Гайда: Интернет вещей (IoT) находится в самом начале своего пути. Но, например, та же автомобильная промышленность уже сегодня начинает очень быстро двигаться в этом направлении. При этом не только производители автомобилей, но и сети АЗС, владельцы ресторанов при заправках, платных парковок и других бизнесов, тесно связанных с обслуживанием автомобилей и автомобилистов, начинают более активно интересоваться данным направлением и думать, как они могут создать новый потребительский опыт, используя Интернет вещей.

Кроме того, мне кажется, в скором времени мы станем свидетелями новых прорывов в том, что касается интеллектуальных домов. В качестве примера можно привести Alexa компании Amazon, Google Home и другие проекты домов с голосовым управлением. Технологическое развитие в этой сфере также ускорится. В дальнейшем соответствующие изменения, связанные с IoT, будут происходить в здравоохранении, промышленности, логистике. Есть и другие сферы, например, Smart City, где Интернет вещей также сможет реализовать свой потенциал. Наш инновационный центр в Дубае специализируется как раз на проектах «умных городов». Таким образом, несмотря на то что Интернет вещей только начинает развиваться, это одно из ключевых направлений инновационной деятельности нашей компании.

ПЛАС: По каким принципам, на ваш взгляд, сегодня строится сотрудничество традиционных участников платежного рынка с телекомом?

Б. Гайда: Еще несколько лет назад, когда я только начинал работать в Visa, мобильные операторы уже активно интересовались платежным рынком. Мы рассматривали их в качестве очень серьезных игроков на рынке платежей. Более того, в то время многие всерьез считали, что они могут полностью разрушить сложившуюся здесь экосистему. Как показала практика, эти прогнозы по большей части не оправдались. Мобильные операторы не слишком активны в сфере платежей, хотя и здесь есть редкие исключения. Например, наш партнер - Orange - довольно активно работает на рынке платежей Восточной и Западной Африки, а во Франции создана компания Orange Money. Кроме того, оператор ведет платежную деятельность в Индии.

Но в целом мобильные операторы не стали играть сколько-нибудь значимой роли в платежной сфере. В то же время они по-прежнему остаются важными партнерами-дистрибьюторами, владеют серьезными брендами, и мы будем ждать, если они вдруг захотят вернуться и попробовать свои силы в платежной сфере еще раз.

Если говорить о России, то здесь как минимум три крупнейших оператора связи делают активные попытки выйти на рынок платежей, в том числе сотрудничая с торгово-сервисными предприятиями в этой области.

Однако каждая такая попытка выявляет массу нерешенных вопросов.

На мой взгляд, значительная часть «платежных» программ операторов связи в какой-то момент просто застопорилась. Мы внимательно следим за их инициативами, например, касающимися 5G, которые позволят расширить возможности устройств, внедрять биометрическую идентификацию и т. п. функции. Кроме того, большой интерес для нас представляют клиентские данные, которыми располагают мобильные операторы. Поэтому мы продолжаем искать новые возможности для сотрудничества. Но пока мы еще не видели ни одного мобильного оператора, который бы сделал платежи своей основополагающей стратегией и при этом добился реального успеха.

ПЛАС: Как вы оцениваете сегодняшние перспективы и тренды развития электронной коммерции?

Б. Гайда: В России, как и на многих других страновых рынках, электронная торговля является самым быстроразвивающимся сегментом. Не случайно наблюдается тенденция увеличения размеров экранов мобильных устройств.

Для нас, в свою очередь, электронная торговля с использованием носимых устройств стала одним из основных направлений. За счет чего мы можем обеспечить комфортный потребительский опыт? Ведь здесь есть ряд ограничений: экран мобильных устройств до сих пор очень мал, люди не хотят вводить большое количество идентификационных данных, и т. д. Мы хотим сделать e-commerce комфортным, используя параметры устройства и сети Visa для идентификации потребителя, пока тот совершает транзакцию, и, возможно, аутентификации транзакции «в один клик», чтобы вы использовали все преимущества вашего устройства. Электронная торговля крайне важна для нас, я бы сказал, что это один из краеугольных камней нашей цифровой стратегии.

ПЛАС: Расскажите об инновационных центрах Visa в Лондоне и Дубае, которые, как нам известно, входят в вашу компетенцию. Какова основная задача такого рода структур?

Б. Гайда: Лондонский центр был открыт в марте 2017 года, и в среднем у нас появляется один крупный клиент каждый день. Оба центра сегодня очень загружены. Можно выделить три основных направления их деятельности. Первое из них - вы можете прийти в наш центр и обсудить будущее платежей, окунуться с головой в ту или иную интересующую вас технологию, поскольку в каждом из них есть демонстрационные залы, где мы можем показать последние достижения в сфере искусственного интеллекта или виртуальной реальности, «умных» домов или иных аспектов Интернета вещей, будущего ритейла и т. п.

Также там есть центры разработок, где вы можете обсудить с компетентными специалистами свои и ваши API в тех или иных новых решениях.

Третий аспект деятельности наших инновационных центров касается проектирования. Банки и другие партнеры могут обсудить с нами проблемы своих клиентов, с которыми они сталкиваются, или новые продукты и услуги, которые они хотели бы разработать. Мы помогаем им благодаря проектному мышлению, глубокому знанию собственной сети и в целом тех тенденций, которые наблюдаются в сфере платежей. Все это дает им возможность разработать и спроектировать новые решения в течение очень короткого времени и с максимальной эффективностью. То, на что раньше у нас уходили месяцы, сегодня занимает несколько дней.

В целом перед нашими инновационными центрами, будь то структуры в Тель-Авиве, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Сингапуре или Берлине, стоят разные цели, и каждый из них призван решать разные задачи, несмотря на то, что для их достижения они используют стандартизированные процессы. Так, например, инновационный центр в Тель-Авиве сконцентрирован на работе с перспективными стартапами.

ПЛАС: Самые популярные темы, обсуждаемые в этом году на Money20/20, это Интернет вещей, системы биометрической идентификации, блокчейн и, разумеется, биткоин. В России сегодня о биткоине слышали все: спроси младенца, и он расскажет о майнинге. Что думаете о криптовалютах вы?

Б. Гайда: Я «играл» с биткоином на протяжении последних трех лет. Не думаю, что он станет широко использоваться в качестве «потребительской» валюты. Хотя бы потому, что для него характерна высокая волатильность ценообразования. Нет четкого регулирования. Технически криптовалюты очень сложны, притом что сложность платежного средства вовсе не добавляет сегодня какой-либо ценности платежам.

Кроме того, для меня биткоин с его высокой волатильностью сродни неуправляемой экономике.

На мой взгляд, потребители стремятся обеспечить некую стабильность в отношении своих денежных средств, добиться определенного уровня доверия и уверенности в будущем своих сбережений.

Поэтому лично мне кажется, что технология блокчейн может быть в первую очередь интересна для корпоративного бизнеса. Сказать по правде, мы в Visa давно проводим эксперименты и пытаемся найти применение технологии блочных цепей в сфере внутрибанковских и межбанковских переводов. Эти процессы отличаются высокой стоимостью и значительной долей ручного труда. И если нам удастся объединить возможности сети Visa с тем, что предлагает блокчейн, мы сможем сделать эту сферу более прозрачной и менее затратной. Еще одним перспективным сегментом применения блокчейн являются трансграничные платежи между ТСП. Например, голландскому ТСП сегодня не так-то просто провести платеж в пользу ТСП из Сингапура: это очень дорого, занимает много времени, связано с рядом сложностей. Мы пытаемся упростить существующие процедуры, объединив возможности коммерческих карт Visa и технологии блокчейн.

Еще одно направление для внедрения блокчейн - микроплатежи. Мы уже говорили об Интернете вещей, так вот - в некоторых случаях мы будем иметь дело с транзакциями на сумму в один пенни или даже меньше, осуществляемые при обмене информацией между подключенными устройствами, причем, может быть, по несколько тысяч раз в день. Мы можем использовать блокчейн для проведения таких транзакций и позволять устанавливать подобные M2M-соединения. А уже потом, когда сумма транзакций достигнет, скажем, 50 долларов США, после 5000 транзакций на такую сумму мы можем провести транзакцию в системе Visa способом, традиционным для нашей сети. Конечно же, сегодня еще рано говорить о каких-либо конкретных результатах, но работа в этом направлении нами ведется.

ПЛАС: А что вы думаете по поводу модных сегодня биометрических систем идентификации?

Б. Гайда: Эти технологии также находятся на начальном этапе развития. Мне кажется, что мы двигаемся от ситуации, когда мне приходится прикладывать палец к считывающему устройству или подносить свой глаз к сканеру, к направлению, которое мы называем поведенческой биометрией: манера держать телефон, присущая только конкретному пользователю, пассивное распознавание лица, распознавание по голосу. Будущее, на мой взгляд, именно за этим направлением.

Примером здесь может выступать тот же Samsung Pass, когда телефон держателя карты регистрирует его фоновые биометрические показатели. Мне как пользователю ничего не нужно делать для своей аутентификации, а к тому моменту, когда приходит время оплачивать товар или услугу, мой смартфон уже успешно провел мою аутентификацию, и не один раз. Это еще один шаг к естественному платежному опыту. Да, прекрасно, что сегодня я могу аутентифицироваться при помощи отпечатка моего большого пальца. Но, я уверен, будет гораздо интереснее, когда мы сможем получать идентификационную информацию о пользователе, исходя из его поведения, регистрируя фоновые биометрические признаки.

ПЛАС: В последние годы не прекращаются разговоры о том, что пластиковая платежная карта вот-вот отомрет как форм-фактор. Как вы думаете, произойдет ли это в обозримом будущем?

Б. Гайда: Мне кажется, что у карт впереди еще долгая жизнь. Соглашусь в одном - если вы захотите (а я поступаю так каждый день), вы можете спокойно оставить свою карту дома. Потому что сможете расплатиться при помощи часов, телефона либо иного носимого устройства, к которому привязана ваша карта. При этом моя карта, оставленная дома, - это практически мой физический идентификатор, который только и делает возможным использование всех этих токенов, оставаясь незыблемым звеном, соединяющим меня с моим банком и моей сетью.

Кроме того, когда я путешествую, я беру свою карту с собой. Потому что время от времени я попадаю в такие места, где мой телефон или мои часы не могут быть использованы для осуществления платежа. Поэтому я считаю, что рано еще списывать карты со счетов.