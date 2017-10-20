Карты Mastercard стали паспортом жителей Мальдив

Иммиграционный департамент Мальдивской Республики представил инновационное удостоверение личности, которое может использоваться для осуществления платежей и при этом является внутренним и заграничным паспортом, водительскими правами, медицинской и страховой картой.

Так называемые «Паспортные карты Мальдив» были разработаны иммиграционным департаментом Мальдив и немецким поставщиком технологических решений DERMALOG. При этом карты сертифицированы Банком Мальдив и платежной системой Masterсard, что позволяет использовать их на международном уровне, как любую другую карту Masterсard.

Данные карты первыми в мире изготовлены из поликарбонатного материала, срок службы которого составляет до 10 лет. Также на ней установлен сдвоенный чип для бесконтактного и контактного считывания.

На карте хранится вся информация о платежах, вождении автотранспорта, здоровье, страховании, поездках и множестве других аспектах жизни. Уровень безопасности карты выше, чем у любой другой платежной карты и обеспечивается дополнительными функциями защиты паспортных данных. Именно эти функции позволяют использовать «Паспортную карту» как обычный паспорт: ее принимают на всех границах Мальдив, в т.ч. на новых электронных турникетах. «Паспортная карта» полностью соответствует всем международным стандартам современного паспорта.

Как сказал руководитель Иммиграционного департамента Мальдив Мохамед Анвар (Mohamed Anwar), «мы будем только приветствовать использование нашей новой Паспортной карты другими правительственными департаментами и частными компаниями. Исследования и разработка новой карты и всей системы проведены в тесном сотрудничестве с немецкой компанией DERMALOG, которая известна своими инновационными биометрическими системами».

Гюнтер Муль (Gunther Mull), генеральный директор DERMALOG, заявил: «Именно поэтому в целях надежности верификации в карту введены 10 отпечатков пальцев. Иммиграционный департамент Мальдив и мы очень довольны этой инновационной и защищенной биометрической картой и разработанной для нее системой».