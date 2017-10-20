Суд арестовал счета ряда платежных систем

Приднепровский районный суд Черкасс по итогам расследования дела о ежегодной легализации около $350 млн арестовал средства на счетах ряда платежных систем, в том числе четырех зарегистрированных Национальным банком Украины.

Согласно тексту определения суда по делу №711/8486/17, установлено, что ряд лиц создал противоправный механизм легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте электронных товаров и услуг банками, небанковскими финансовыми учреждениями и другими субъектами. В частности, при импорте компьютерных игр в договора вносились недостоверные данные относительно вида и объема товара. Так, прием платежей от пользователей резидентом осуществлялся за услуги игры или аудиовизуальной продукции, а перечисление средств за границу осуществлялись за услуги нерезидента, не связанные с разработчиком или иным правообладателем игры, медиа-контента. Кроме того, резиденты вносили в отчетные документы завышенные данные по объему полученных услуг, что позволяет использовать указанный механизм для вывода за границу "грязных" денег.

Получены также данные по субъектам с признаками фиктивности, реквизиты которых, возможно, используются для незаконного вывода средств за рубеж путем изготовления налоговых и бухгалтерских документов по бестоварным операциям, объектами продажи по которым являются цифровые товары. В их числе ООО "Леджент", "Тайм Солюшн", "Офолд", "Эприкот", "Вестар", "Дефро", "Лексузель", "Пенивайз", "Дарт Вейдер", "Миратум", "Фай уолл" "Леогейминг".

Указанные предприятия реализуют цифровые товары через терминальные сети с помощью платежных организаций "Леогейминг пей", "ГлобалМани", "Феникс", "ОМП-2013" (все зарегистрированы НБУ), "Тандем-финанс", "Бизнес Ритейл групп", "Инвест пей", "Контрактовый дом", Ежесуточный оборот указанных предприятий составляет около 20 млн грн, указанные средства перечисляются на агентский банковский счет в ПАО "Альфа-Банк" "В дальнейшем полученные средства перечисляются на счета предприятий с признаками фиктивности, реквизиты которых, возможно, используются для легализации доходов, полученных преступным путем и вывод грязных средств за границу на счета оффшорных компаний", - отмечается в определении.

Кроме того, установлен сговор ряда лиц с целью использования подконтрольных фиктивных предприятий для обналичивания денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем, при проведении и предоставлении возможности доступа к азартным играм в электронном казино под брендом "Пари-Матч", которые запрещены законом.

"Для функционирования противоправного механизма проведения азартных игр ряд лиц использует возможности группы других лиц, организовавших противоправную деятельность ряда платежных сервисов в сети интернет, с помощью которых осуществляется незаконная конвертация денежных и электронных средств в наличные с использованием реквизитов предприятий с признаками фиктивности и "транзитных" и их последующей легализацией путем вывода за территорию Украины в РФ", - говорится в тексте документа.

В частности, установлены интернет-ресурсы, которые включают в себя осуществление оплаты пользователями с помощью запрещенных НБУ электронных средств Webmoney, "Яндекс.Деньги", QIWI Wallet, "Wallet one/Единый кошелек". Это: www.interkassa.com, www.walletone.com, www.paymega.com.

Отмечается также, что с целью принятия денежных средств и их последующим транзитом используется ряд предприятий задействованных в схеме, а именно: ООО "Современные платежные решения", "Нейшнл Пеймент энд коллекшн процессинг центр", "Единый кошелек", "Пеймент текнолоджис", "Диджитал Пеймент Системс", "Пари-пей", "Файннест", "Интеркасса", "Пеймент Солюшин", "Интвей Украина", "Систем Интегрейшн", "Интернет сервис Украина", "АкадЭкс". Основным банковским учреждением, обслуживающим счета и осуществляющим прикрытие транзитных субъектов указанной преступной группы, согласно тексту определения, ПАО "КБ "Центр".

Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около $350 млн в год.

В итоге, суд принял решение наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах "Тайм Солюшн", "Эприкот", "Дефро", "Миратум", "Инвест пей", "Леогейминг", "Леогейминг пей", "Интвей Украина", "Глобал Мани", "Контрактовый дом", "Систем Интегрейшн", "Феникс", "Пеймент Солюшин", "Нейшнл Пеймент энд коллекшн процессинг центр", "Пеймент текнолоджис", "Диджитал Пеймент Системс", "Интеркасса", "Систем Интегрейшн", "Интернет сервис Украина", "АкадЭкс", "Лексузель", "ОМП-2013", "Современные платежные решения", открытых в КБ "Приватбанк".

Суд также решил остановить расходные операции по указанным счетам за исключением расходных операций, связанных с перечислением денежных средств по уплате налогов.

