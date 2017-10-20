Норматив достаточности регулятивного капитала банков в сентябре снизился на 0,14 п. п. до 15,27%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в сентябре снизился на 0,14 процентных пункта с 15,41% до 15,27%.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в сентябре повысился на 1,3 млрд гривен до 112,6 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) вырос с 19,97% до 20,49% (норматив - не более 25%), максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился за сентябрь с 20,06% до 19,94% (норматив - не более 25%).

Мгновенная ликвидность в сентябре снизалась с 54,44% до 53,24% (норматив - не менее 20%), краткосрочная увеличилась - с 96,59% до 97,47% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность снизалась - с 106,29% до 105,55% (норматив - не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в июле повысился на 2,93 процентных пункта с 12,42% до 15,35%.