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НБУ открыл реестр кредитных посредников банков
15:38 18.10.2017 |
Национальный банк начал вести на своем официальном сайте реестр кредитных посредников банков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Реестр будет наполняться постепенно, по мере того как НБУ будет получать от банков информацию о кредитных посредниках.
Перед подачей такой информации каждый банк-кредитор должен самостоятельно проверять ее достоверность, так как он будет нести полную ответственность за результаты работы и профессиональное соответствие своих кредитных посредников.
В июне этого года НБУ впервые установил требования к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования.
Требования Национального банка заставят кредитных посредников предоставлять потребителям банковских услуг более полную информацию о банках, банковских продуктах, условия получения кредитов, а также нести за это ответственность перед потребителями.
Со своей стороны регулятор взял на себя ответственность за ведение реестра кредитных посредников, который предусматривает: автоматическое включение или исключение информации о кредитном посреднике; сбор и учет общих сведений о кредитном посреднике и договоре.
"Реестр Национального банка позволит потребителям банковских услуг получать развернутую информацию о кредитных посредниках банков. Это снизит риск незаконных действий со стороны мошенников, которые выдают себя за представителей банков, и повысит качество информирования заемщиков об условиях и стоимости кредитов. Такой подход будет способствовать развитию рынка потребительского кредитования в Украине ", - отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Кредитный посредник имеет право начать оказание посреднических услуг в сфере потребительского кредитования в интересах банка-кредитодателя только после: включения его в реестр НБУ; получения банком квитанции от НБУ с номером записи в реестре; обнародования банком - кредитором информации о кредитном посреднике на своей веб-странице.
Соответствующие требования предусмотрены законом "О потребительском кредитовании" и постановлением правления НБУ 08.06.2017 № 50 "Об упорядочении деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг", которые вступили в силу с 10 июня 2017 года.
Этим законом вводятся правовые основания для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования.
Закон также наделяет Национальный банк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредникам банков и их деятельности.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк поддерживает создание института финансового омбудсмена.
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