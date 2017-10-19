НБУ открыл реестр кредитных посредников банков

Национальный банк начал вести на своем официальном сайте реестр кредитных посредников банков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Реестр будет наполняться постепенно, по мере того как НБУ будет получать от банков информацию о кредитных посредниках.

Перед подачей такой информации каждый банк-кредитор должен самостоятельно проверять ее достоверность, так как он будет нести полную ответственность за результаты работы и профессиональное соответствие своих кредитных посредников.

В июне этого года НБУ впервые установил требования к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования.

Требования Национального банка заставят кредитных посредников предоставлять потребителям банковских услуг более полную информацию о банках, банковских продуктах, условия получения кредитов, а также нести за это ответственность перед потребителями.

Со своей стороны регулятор взял на себя ответственность за ведение реестра кредитных посредников, который предусматривает: автоматическое включение или исключение информации о кредитном посреднике; сбор и учет общих сведений о кредитном посреднике и договоре.

"Реестр Национального банка позволит потребителям банковских услуг получать развернутую информацию о кредитных посредниках банков. Это снизит риск незаконных действий со стороны мошенников, которые выдают себя за представителей банков, и повысит качество информирования заемщиков об условиях и стоимости кредитов. Такой подход будет способствовать развитию рынка потребительского кредитования в Украине ", - отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Кредитный посредник имеет право начать оказание посреднических услуг в сфере потребительского кредитования в интересах банка-кредитодателя только после: включения его в реестр НБУ; получения банком квитанции от НБУ с номером записи в реестре; обнародования банком - кредитором информации о кредитном посреднике на своей веб-странице.

Соответствующие требования предусмотрены законом "О потребительском кредитовании" и постановлением правления НБУ 08.06.2017 № 50 "Об упорядочении деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг", которые вступили в силу с 10 июня 2017 года.

Этим законом вводятся правовые основания для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования.

Закон также наделяет Национальный банк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредникам банков и их деятельности.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк поддерживает создание института финансового омбудсмена.