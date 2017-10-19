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Нацбанк повально проверяет банковские хранилища после ограблений и атак «оборотней»
14:23 18.10.2017 |
После ряда краж их банковских ячеек, Нацбанк решил проверить условия, в которых банки хранят ценности своих клиентов.
Контроль за соблюдением банком установленных требований по отдельным видам деятельности, в том числе и ответственного хранения ценностей, осуществляется путем проведения инспекционных проверок банков, рассказали UBR.ua в пресс-службе НБУ.
Во время каждой инспекционной проверки, специалисты Национального банка также исследуют вопрос о соблюдении банком технического состояния хранилища индивидуальных сейфов на соответствие требованиям Правил по организации защиты помещений банков Украины, утвержденных постановлением регулятора №63 от 10 февраля 2016 г.
«По результатам осуществления таких проверок в 2017 году мер воздействия за несоблюдение банком требований относительно технического состояния хранилища индивидуальных сейфов не применялось», - рассказали UBR.ua в НБУ.
Регулятор напомнил, что банки предоставляют услуги клиентам по хранению ценностей (наличных денег, ценных бумаг, любых предметов, вещей и т.п.) путем предоставления в имущественный наем (аренду) индивидуального банковского сейфа, или ячейки в индивидуальном банковском сейфе.
«Клиент конфиденциально вкладывает в индивидуальный банковский сейф свои ценности и не указывает их стоимость. Банковская операция по зачислению наличных на любой счет не производится и, соответственно, вопрос пользования клиентами индивидуальными сейфами банка является предметом договорно-правовых отношений клиента с банком, согласно нормам Гражданского кодекса Украины», - добавили в НБУ.
Проще говоря, доказать, что именно украли из банковской ячейки и вернуть ценности, мягко говоря, будет крайне затруднительно.
В тоже время чиновники до сих пор не придумали как решать другую проблему - некомпетентности служб безопасности украинских банков. Как сообщил UBR.ua источник в правоохранительных органах, ограбления банковских депозитариев происходят не только из-за слабой технической оснащенности банков или очевидных нарушений нацбанковских инструкций. Но еще и из-за «разводов» преступниками самих банкиров.
На условиях анонимности силовики рассказали UBR.ua сразу о четырех ограблениях хранилищ киевских банков под видом обысков. Рассказывают, что преступники - оборотни в пагонах - устраивали грабеж в форме правоохранителей. Они предоставляли службе безопасности банка поддельные удостоверения и постановления судов, в которых шла речь об изъятии содержимого депозитных сейфов. Финансисты думали, что открывают ячейки клиентов силовикам в рамках уголовных дел, а на самом деле собственноручно отдавали ценности людям лишь одетым, как прокуроры или полицейские. А на самом деле являющимся мошенниками.
Речь шла о ярких шоу жуликов, переодетых в форму силовиков, и полной беспомощности наивных банковских служб безопасности. Последних просто обводили вокруг пальца «разводилы», в тоже время клиенты банков теряли свои деньги. Вполне возможно - безвозвратно. В данном случае содержание ячеек описывалось (все должно было выглядеть как изъятие), и все видели, что забиралось. Неизвестным оставалось главное - как вернуть то, что обманутые банкиры сами отдали преступникам.
От нацбанковцев ждут детального изучения таких «разводов», и соответствующего изменения инструкции для служб безопасности.
Конечно, это не вернет денег ограбленным клиентам банков. Скорее всего, люди будут судиться, чтобы вернуть украденное либо с банков, либо с проштрафившихся банковских работников. Тем не менее, новые правила, возможно, обезопасят имущество людей в будущем.
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