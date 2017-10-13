ФГВФЛ выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,6 млрд гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,6 млрд гривен по состоянию на 1 октября 2017 года.

Об этом говорится в данных фонда, передают Українські Новини.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 октября составила 87,6 млрд гривен.

По состоянию на 1 октября в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 90 банков-участников.

По состоянию на 1 октября фондом было подано 4 602 заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, фактов нарушения законодательства на общую сумму более 434,55 млрд гривен.

Общая сумма средств, аккумулированные фондом, по состоянию на 1 октября составляет 14,7 млрд гривен, поступления в фонд от регулярного сбора за первые девять месяцев 2017 года составили 2,492 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен обязать банки-агенты выплачивать возмещения вкладчикам неплатежеспособных финансовых учреждений только через автоматизированную систему выплат.