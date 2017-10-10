Банкиры отмечают потенциал для развития рынка кредитных карточек в Украине.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Кредитная карта: преимущества и "подводные камни", проведенного в пресс-центре "Українських Новин".

"Мы с коллегами пытались посчитать объем активной эмиссии в стране. Мы насчитали 10-11 млн клиентов. Предполагаем, что если банки будут идти такими темпами, как сейчас, в направлении карт, то в ближайшие 2 года эмиссия должна увеличиться на 20%. То есть количество клиентов увеличится до 14-15 млн человек", - сообщила директор по розничному бизнесу банка "Кредит Днепр" Марина Дутлова.

По ее мнению, главными препятствиями, которые тормозят развитие этого рынка, являются большая закредитованность населения, негативный опыт использования кредитных продуктов, отсутствие у граждан среднесрочного прогнозирования по поводу стабильности своих доходов.

Дутлова отметила, что существует большой сегмент людей, на который банки могут обратить внимание, поскольку согласно проведенному компанией GfK опросу, в стране только 66% граждан старше 16 лет пользуются платежными картами (в основном для получения зарплат и соцвыплат).

Председатель правления банка "Форвард" Андрей Киселев среди факторов, тормозящих развитие карточного бизнеса выделил: негативный опыт для клиентов, низкий уровень платежной инфраструктуры и навязывание работодателями зарплатных проектов своим работникам.

"Допустим, клиент имел негативный опыт, попадал в просрочку и у него есть опыт общения с коллекторами, которые не всегда корректно себя ведут. Еще одной сложностью является инфраструктура. Ведь чем дальше от Киева и больших городов, тем сложнее пользоваться картами. Например, в маленьких населенных пунктах можно максимум зайти в отделение Ощадбанка или Приватбанка и снять деньги через банкомат, тогда как рассчитаться за товар сложно. В этом случае клиент не понимает, зачем ему нужна кредитная карта, даже несмотря на то, что проценты по обслуживанию наличного кредита в 2 раза выше, чем по кредитной карте. Еще один фактор - зарплатные проекты. Госслужащие находятся на зарплатных проектах в госбанках. Также коммерческие банки отрезаны от возможности обслуживания муниципалитетов, а это около 500 тыс. зарплатных карт", - сообщил Киселев.

Также он выделил регуляторные сложности, связанные с переходом банков на новый стандарт МСФО-9 с 2018 года.

"С 2018 года мы должны перейти на 9-й стандарт по стандартам отчетности. Особенность в том, что по этому стандарту если по кредиту хотя бы на день допущена просрочка, то мы должны формировать 100% резервов. По мере того, как происходит погашение кредита, банк может расформировать резервы. Нельзя сказать, что карточный бизнес будет активно развиваться, если будет осуществляться формирование резервов каждый раз после первой просрочки", - сообщил глава банка "Форвард".

В целом банкиры считают главными преимуществами для развития этого рынка различные кобрендовые программы, низкие проценты, более широкие грейс-периоды использования карт.

"Бесплатные кредиты - это не миф. Их сейчас достаточно, чаще всего они существуют в потребкредитовании. С потребкредитованием клиенты уже разобрались, сейчас учатся работать с кредитными картами, есть хорошие продукты на рынке", - сообщила Дутлова.

"Набор преимуществ у банков примерно одинаковый. Грейс-период как правило стандартный - 55 дней, некоторые банки используют до 60 дней. Есть всевозможные комиссии, которые одни банки берут, другие нет. Также есть кэшбэк. Одни банки оплачивают кэшбэк по определенным операциям и расчетам в АЗС и кафе. Также важна подача карты на рынке и поиск сегмента, где она будет востребована", - отметил председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

Заместитель председателя правления ТАСкомбанка Алексей Беров сообщил, что его банк, как правило, предлагает 2 кредитных продукта: бесплатная карта с кэшбэком и карта с более широким кэшбэком, мультивалютностью и консьерж-сервисом.

По его мнению, важным преимуществом для развития карточек должны стать дистанционные каналы обслуживания, а также диджитализация услуг.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк обеспечил отражение банками в бухгалтерском учете операций по международным стандартам финансовой отчетности 9 "Финансовые инструменты" (МСФО-9).