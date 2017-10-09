Задолженность Фонда гарантирования вкладов перед НБУ с начала года сократилась на 25%

Задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Национальным банком Украины (НБУ) в текущем году сократилась на 25% или на 2,3 млрд грн, до 6,8 млрд грн.

Как сообщил ФГВФЛ на веб-сайте, последнее погашение части кредита состоялось досрочно, 5 октября, средствами на сумму 1,3 млрд грн.

Как отмечается в сообщении, повышению эффективной работы НБУ с ФГВФЛ в части погашения задолженности способствует активная работа Фонда по реализации активов неплатежеспособных банков. Так, из 7,4 млрд грн поступлений от банков, которые стали основным источником наполнения ФГВФЛ с начала текущего года, 4,9 млрд грн приходится на неплатежеспособные банки, которые Фонд получил от реализации их активов, в качестве погашения расходов на выплату возмещения вкладчикам этих банков. Кроме того, еще 2,5 млрд грн составили поступления в виде регулярных сборов от действующих банков.

"Именно за счет сохранения объемов поступлений и существенного уменьшения объемов расходов, Фонд имеет возможность накапливать средства и впервые с 2014 года не только обеспечивать осуществление выплат возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков без дополнительного привлечения кредитов государства, но и осуществлять досрочное погашение своих существующих кредитных обязательств", - отметила директор финансового департамента ФГВФЛ Елена Нуженко.

