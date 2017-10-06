Франкфурт побеждает в войне за банки

Goldman Sachs видит Франкфурт в качестве своей ключевой европейской базы. На фоне ситуации с Brexit гигант Уолл-Стрит на этой неделе согласился арендовать несколько этажей для офисов в 38-этажном здании во Франкфурт.

Башня Marienturm расположена в самом сердце бизнес-района Франкфурта, Goldman хочет занять верхние восемь этажей, на которых, как сообщается, будет работать около 1 тыс. рабочих.

«Это расширенное офисное пространство позволит нам развивать нашу деятельность в Германии, чтобы обслуживать наших клиентов, а также предоставит нам пространство, необходимое для деятельности, несмотря на ситуацию с Brexit», - отметил Goldman.

Для крупных финансовых игроков, таких как Goldman, Лондон является финансовым центром на фоне членства в Евросоюзе. Столица Великобритании является каналом для некоторых наиболее прибыльных предприятий этого сектора, таких как обработка производных контрактов в евро с помощью клиринговых домов, стоимость которых составляет около 930 млрд евро ($1,1 трлн) в торговый день.

Но в свете того, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настаивает на «жестком брексите», десятки банков и предприятий стремятся найти возможность переместить или расширить свои операции в Европе и США.

Франкфурт, по-видимому, является претендентом номер 1 для подобного переселения, его уже выбрали Morgan Stanley, Citigroup и Standard Chartered. Goldman также довольно четко обрисовал свои планы в отношении Франфурта на фоне брексита. В сентябре он сказал, что может увеличить численность своего персонала в немецком городе, в то время как в начале этого года Ричард Гнодд, глава Goldman Sachs International и сопредседатель инвестиционно-банковского подразделения, заявил, что банк начнет перемещать персонал в 2018 году.

На этой неделе заместитель губернатора Банка Англии также предупредил, что банки могут начать реализовывать свои планы сразу после Рождества.

Хотя официально Лондон снимет с себя полномочия главного "финансового хаба" Европы только в 2019 г., многие европейские банки уже активно подыскивают себе новые торговые площадки. В частности, Deutsche Bank уже в следующем году, не дожидаясь выхода Великобритании из торгового блока, планирует переместить во Франкфурт и Берлин примерно 4 тыс. сотрудников, а это половина британского штата немецкого банка. .

"Брекзит может стать своего рода серьезным повышением по службе для Франкфурта", - считает главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайан. "Уникальность Лондона заключается в его инфраструктуре. Если Германия захочет получить большую часть бизнеса оттуда, ей нужно работать в этом направлении", - добавляет Крайан.

Лондон может потерять 30 тыс. рабочих мест в сфере финансовых услуг, из-за того что клиенты выводят из Великобритании 1,8 трлн евро ($2,2 трлн) по причине Брекзита согласно информации аналитического центра Bruegel, расположенного в Брюсселе. По данным финансовой группы Frankfurt Main Finance, 10 тыс. работников переедут из Лондона именно во Франкфурт.

Одним из главных преимуществ Франкфурта является то, что в этом городе расположена штаб-квартира Европейского центрального банка. В июне совет управляющих ЕЦБ рекомендовал добавить к уставу евросистемы статью 22, которая передаст ему полномочия регулирования клиринга торговых операций в евро. Эта игра за власть могла бы ознаменовать перенос большего числа рабочих мест из клиринговой отрасли Лондона в ЕС и, возможно, во Франкфурт.

Дублин также на очень хорошем счету у банкиров, и многие после Брекзита думают переносить туда свои офисы. Как писали ранее "Вести. Экономика", крупные банки, страховщики и другие компании, оказывающие финансовые услуги, предпочитают переносить штаб-квартиры именно в столицу Ирландии. Таковы данные исследования консалтинговой компании EY (Ernst & Young).

Из 222 компаний, предоставляющих финансовые услуги, которые сотрудничают с EY, 59 заявили, что хотели бы перевести некоторых сотрудников или создать новое подразделение в ЕС после Brexit. 19 упомянули переезд в Дублин или Ирландию, что делает страну самым популярным местом переселения компаний. На втором месте - Франкфурт, его выбрали 18 компаний.

Barclays, старейший из четырех крупных банков Великобритании, является одним из банков, которые хотят перевести операции в Дублин. В январе сообщалось, что банк создаст там штаб-квартиру после Brexit.