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НБУ вводит ежегодную диагностику наибольших банков с 95% активами системы с 2018
13:10 05.10.2017 |
Национальный банк вводит ежегодную диагностику наибольших банков с 2018 года, в которых сконцентрированы 95% активов системы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности сообщила, что с 2018 года вводится ежегодная диагностика наибольших банков, в которых сконцентрированы 95% активов банковской системы.
Такая диагностика позволит получать системную и комплексную оценку стойкости банковского сектора и основных банков страны к вероятным негативным экономическим потрясениям.
Результаты такой диагностики будут публичными, что будет содействовать повышению прозрачности банковской системы.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк допускает пересмотр графика докапитализации банков.
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