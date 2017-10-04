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НБУ допускает пересмотр графика докапитализации банков
17:20 04.10.2017 |
Национальный банк допускает пересмотр графика докапитализации банков.
Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передают Українські Новини.
"В настоящее время НБУ ведет переговоры с МВФ относительно возможности пересмотра графика повышения минимального уровня уставного капитала", - сказала она.
Рожкова добавила, что НБУ провел диагностику 37 небольших банков.
После диагностики два банка были признаны неплатежеспособными, а еще два прекратили деятельность.
По результатам диагностики 30 банков не требовали докапитализации.
"Но если говорить о требовании доведения уставного капитала до 200 млн гривен, то шесть банков на сегодняшний день еще не выполнили его", - добавила Рожкова.
Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ сообщил, что регулятор проводит верификацию источников докапитализации 7 банков.
С начала года количество банков в Украине уменьшилось с 96 до 88.
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