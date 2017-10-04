НБУ допускает пересмотр графика докапитализации банков

Национальный банк допускает пересмотр графика докапитализации банков.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передают Українські Новини.

"В настоящее время НБУ ведет переговоры с МВФ относительно возможности пересмотра графика повышения минимального уровня уставного капитала", - сказала она.

Рожкова добавила, что НБУ провел диагностику 37 небольших банков.

После диагностики два банка были признаны неплатежеспособными, а еще два прекратили деятельность.

По результатам диагностики 30 банков не требовали докапитализации.

"Но если говорить о требовании доведения уставного капитала до 200 млн гривен, то шесть банков на сегодняшний день еще не выполнили его", - добавила Рожкова.

Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ сообщил, что регулятор проводит верификацию источников докапитализации 7 банков.

С начала года количество банков в Украине уменьшилось с 96 до 88.