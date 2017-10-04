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Активы ФГВФЛ в сентябре выросли на 4% до 14,7 млрд гривен
11:59 04.10.2017 |
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в сентябре выросли на 3,98%, или на 0,5 млрд гривен до 14,748 млрд гривен (на 1 октября).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
В Фонд гарантирования вкладов физических лиц входит 91 участник (на 1 сентября).
ФГВФЛ выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,546 млрд гривен (по состоянию на 1 сентября).
С начала 2017 года активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 14,7 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы ФГВФЛ увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
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