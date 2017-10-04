Японские банки внедряют систему идентификации личности на блокчейне

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) и несколько финансовых институтов занимаются разработкой единой системы идентификации, использующей для работы с клиентами технологию блокчейна.

Сначала система будет запущена в трех крупнейших банках страны - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corp и Mizuho Bank. Кроме того, планируется создать единый орган управления новой системой.

Тестирование проекта начнется уже в следующем месяце. Эксперимент продлится до весны следующего года и определит риски утечки данных и другие возможные проблемы.

Новая система позволит клиентам открывать счета в нескольких банках и финансовых институтах без повторного предоставления персональных данных. Если быть точнее, владелец счета в одном банке сможет зарегистрировать единый ID. При открытии счета в другом банке ему понадобится просто предоставить этот единый ID через приложение на смартфоне, подтвердив свои персональные данные при помощи отпечатков пальцев или сканирования лица. Независимо от этого, клиентам все же придется подтвердить свою личность через электронную почту.

Персональные данные клиентов банка будут храниться в блокчейне. Эта информация будет доступна органам, занимающимся расследованиями хищений личных данных или подозрительных транзакций.

Разработкой оборудования для новой системы займется одна из крупнейших японских типографий, Dai Nippon Printing. Платежные карты будут выпускаться сразу же после подтверждения личности владельца счета. Процесс подразумевает распознавание лиц и сканирование чипов, интегрированных в водительские права и другие удостоверяющие личность документы.

Единая система идентификации - это всего лишь один из множества блокчейн-проектов, разрабатываемых и тестируемых сейчас в Японии.

Основанная в начале 2016 года структура под названием SBI Ripple Asia, представляющая собой совместное предприятие японского финансового гиганта SBI Holdings и компании Ripple, начинает тестирование системы денежных переводов между японскими и южнокорейским банками.

SBI Ripple Asia возглавляет группу, состоящую из нескольких японских банков, экспериментирующих с технологией распределенного реестра Ripple.

На этой неделе банковский консорциум, возглавляемый Mizuho Financial Group и Japan Post Bank, заручился поддержкой центрального банка по запуску электронной валюты J-Coin, предназначенной для оплаты товаров и перевода денег при помощи смартфонов.

Будет ли J-Coin использовать технологию блокчейна аналогично валюте MUFG Coin банка Mitsubishi UFJ, пока неизвестно.