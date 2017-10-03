Банк Англии выдвинул финансовым институтам страны новые требования

Банки, работающие на территории Великобритании, должны к 2022 г. найти 4 млрд фунтов стерлингов ($5,3 млрд).

Эти деньги нужны, чтобы защитить британских налогоплательщиков в случае банкротства какой-либо кредитной организации, объясняет регулятор.

Десять лет назад в Великобритании в результате кризиса на краю финансовой пропасти оказались крупнейшие банки страны, среди которых Royal Bank of Scotland (RBS) и Lloyds. Спасать их пришлось государству. Поддержка банков стоила британским налогоплательщикам миллиарды фунтов стерлингов.

Банк Англии пытается теперь создать такую систему, которая позволит банкротить даже очень крупные финансовые институты и не привлекать деньги налогоплательщиков в кризисной ситуации. "Мы не хотим такой финансовый центр, который не берет на себя риски", - заявил заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф. Регулятор хочет гарантировать, что Лондон останется привлекательным для крупных международных финансовых компаний даже после марта 2019 г., когда страна покинет Евросоюз.

Банк Англии предлагает использовать так называемый механизм Bail-in, который позволяет при санации проблемного банка использовать средства самих кредиторов. Регулятор хочет удостовериться, что британские филиалы банков, базирующиеся в других местах, а также автономные розничные подразделения британских банков выполняют минимальные требования к собственным средствам и обязательствам, используемым для покрытия убытков.

В настоящее время британские банки располагают суммой в 116 млрд фунтов стерлингов, которые могут быть использованы на случай санации в кризисной ситуации. Не хватает еще 4 млрд фунтов, констатировали эксперты Банк Англии.

Руководство Банка Англии также дало понять, что регулятор не отказывается предоставить необходимую ликвидность для временной поддержки того или иного кредитного института в случае экстренной необходимости. Но на этот шаг придется пойти только в том случае, если у проблемного банка будут исчерпаны все денежные средства и ограничен доступ к частному капиталу.

В прошлом месяце Банк Англии попросил британских кредиторов увеличить свой капитал на дополнительные 10 млрд фунтов ($13,5 млрд). Это нужно, чтобы защититься от высокого риска быстрого роста необеспеченного потребительского кредитования.

Британские потребительские кредиты растут почти на 10% в год, намного быстрее, чем доходы, и комитет финансовой политики Банка Англии заявил, что к концу года банки расскажут, сколько дополнительного капитала им необходимо, основываясь на рискованности их кредитования.

Регулятор также предупредил, что предстоящий выход Великобритании из Евросоюза в марте 2019 г. вызвал серьезные юридические проблемы примерно в четверти деривативных контрактов, которые предприятия используют для хеджирования процентных ставок и валютных рисков.